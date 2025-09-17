La Voz España anuncia a María Becerra y Carla Morrison entre sus asesoras para la nueva temporada

Cuatro destacadas artistas latinas se unen como asesoras a La Voz España

• La nueva edición del popular concurso de canto ‘La Voz España’, que se estrena por Antena 3 Internacional, contará con cuatro renombradas artistas para apoyar a los coaches Sebastián Yatra, Mika, Pablo López y Malú.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Macuto, Venezuela.- La Voz España ha anunciado que las reconocidas artistas María Becerra, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver se unirán a la nueva temporada del programa musical como asesoras de los coaches. Su participación será crucial en las fases de Batallas y Asaltos, que comienzan este viernes 19 de septiembre en Antena 3 Internacional y a través de la plataforma atresplayer.

Las cuatro artistas acompañarán a Sebastián Yatra, Mika, Pablo López y Malú, brindando apoyo y experiencia para la difícil tarea de reducir sus equipos en las etapas más decisivas del concurso. Producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia, ‘La Voz’ es un formato musical de gran relevancia a nivel mundial.

Una mezcla de talentos para los coaches

La argentina María Becerra asesorará a Sebastián Yatra, aportando su vasta experiencia como una de las voces más escuchadas de la música urbana latinoamericana. Becerra, quien ha colaborado con figuras como J Balvin, Becky G y Camila Cabello, hizo historia al agotar dos shows en el emblemático estadio River Plate de Argentina.

Por su parte, la mexicana Carla Morrison se unirá al equipo de Mika. Morrison, una de las cantautoras más talentosas de la música latina, es conocida por su capacidad lírica y por abordar temas sociales. Con tres álbumes de estudio, ha sido galardonada con tres premios Latin Grammy.

La venezolana Joaquina, una de las voces más prometedoras del pop latino, será la asesora de Malú. A sus 21 años, ha captado la atención de la industria con su estilo pop-rock poético, ganando el premio a Mejor Nueva Artista en los Grammy Latino 2023.

Finalmente, la española Chiara Oliver, quien ya participó en el reality en 2022 como parte del equipo de Laura Pausini, regresa para asistir a Pablo López. Oliver ha logrado forjar una carrera personal y exitosa, destacándose por sus proyectos discográficos y por su reciente expansión internacional.

La nueva edición de La Voz España, presentada por Eva González, traerá novedades como el ‘Megabloqueo’ y el ‘Botón del Arrepentimiento’, que prometen añadir más emoción y giros inesperados a la competencia.