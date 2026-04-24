El artista panameño Astronazzy firma acuerdo de distribución con Universal Music Centroamérica

El joven talento colonense formaliza una alianza estratégica con el sello regional para expandir su propuesta musical y representar a Panamá en mercados internacionales.
Astronazzy impulsa su proyección global tras alianza con Universal Music Centroamérica
• Tras el éxito de su tema «Hakuna», Astronazzy inicia una nueva etapa profesional de la mano del equipo de marketing y A&R de Universal Music.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El artista panameño Astronazzy ha dado un paso determinante en la consolidación de su carrera musical al formalizar un acuerdo de distribución con Universal Music Centroamérica. Esta alianza estratégica tiene como objetivo fundamental potenciar el crecimiento del intérprete y asegurar una proyección internacional de mayor alcance para su catálogo artístico.
Una nueva etapa profesional
La formalización del vínculo se llevó a cabo en las oficinas de Universal Music Centroamérica, contando con la presencia de figuras clave de la industria como Harold Chaves, Director Financiero y Administrativo de la discográfica, y Juan Camilo Monsalve, A&R Manager para la Región Andina y Centroamérica. Este acuerdo permitirá que el artista, junto al equipo regional de marketing, amplíe la difusión de sus éxitos vigentes y planifique estratégicamente el lanzamiento de material inédito durante el resto del año.
Trayectoria desde la provincia de Colón
Originario de la provincia de Colón, Astronazzy comenzó su incursión en la música a los 17 años, utilizando sus experiencias de vida como base de su lírica. Su propuesta ha logrado una conexión orgánica con la audiencia, destacando especialmente con el sencillo «Hakuna». Este tema, que representa su primer hito internacional, fue concebido en Colombia y contó con la producción de Imer El Mago y la colaboración en composición de Andrew Valdi, de Platinum Music.
El propio artista resaltó la importancia de este logro para su carrera, señalando que este paso representa el cumplimiento de un sueño y la oportunidad de expandir sus fronteras mientras representa a su tierra y a su gente a través del arte. Según indica el autor, este proceso ha sido fruto de un trabajo basado en el amor y la dedicación constante.
Disponibilidad y futuro
Bajo el paraguas de este nuevo acuerdo de distribución, la música de Astronazzy continuará disponible en todas las plataformas digitales, ahora con el respaldo de una infraestructura global que busca posicionar el talento panameño en el mapa de la música urbana contemporánea.
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Foto: Harold Chaves Director Financiero y Administrativo de Universal Music Centroamérica, Astronazzy, Juan Camilo Monsalve A&R Manager Región Andina y Centroamérica
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