‘Entre Tierras’ Atreseries llega el 12 de octubre y narra el sacrificio de una mujer en la España rural

El canal Atreseries Internacional estrena el drama español ‘Entre Tierras Atreseries’ el próximo domingo 12 de octubre, una producción de 10 episodios ambientada en la España rural de los años sesenta, protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde.
Atreseries Internacional presenta el drama rural ‘Entre Tierras’ con Megan Montaner
• ‘Entre Tierras’, cuya segunda temporada ya se ha finalizado de rodar, refuerza el compromiso de Atreseries de ofrecer un estreno mensual y cuenta con un extenso reparto de actores españoles de primer nivel.
(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El canal Atreseries Internacional mantiene su compromiso de programación al presentar un estreno mensual, y en octubre, ofrece a su audiencia el drama emocional ‘Entre Tierras Atreseries’. La serie se estrenará el próximo domingo 12 de octubre, llevando a la pantalla la apasionante historia de una mujer forzada al sacrificio en la España rural de los años sesenta.
La serie, original de Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, consta de 10 episodios de 50 minutos cada uno. La trama se centra en María (interpretada por Megan Montaner), una humilde joven que se ve obligada a contraer matrimonio con un terrateniente. Su sacrificio busca únicamente asegurar el bienestar económico de su familia, obligándola a dejar atrás sus propias aspiraciones y sueños.
Sinopsis: Un Matrimonio de Conveniencia y Adversidad
Al llegar a su nuevo hogar, María descubre que la realidad es muy diferente a sus expectativas: su presencia resulta incómoda para los lugareños, y debe enfrentarse a enemigos silenciosos y a un marido, Manuel (Unax Ugalde), que se muestra atormentado y resulta ser una persona completamente distinta a lo que le habían prometido.
María, una mujer valiente y adelantada a su tiempo, educada en el sacrificio, deberá desarrollar todo su coraje para navegar en su nuevo destino, forzada a elegir entre dos hombres que marcarán su vida: Manuel, su esposo a la fuerza, y José Aguilar (Carlos Serrano), su primer amor oportunista.
Elenco y Equipo de Producción
El reparto de ‘Entre Tierras’ está encabezado por Megan Montaner (‘Gran Hotel’, ‘Secreto de Puente Viejo’) y Unax Ugalde (‘La valla’). Completan el elenco figuras como Juanjo Puigcorbé (quien interpreta a Ramón Cervantes, un terrateniente machista), Carlos Serrano, Clara Garrido, Llorenç González y Begoña Maestre. La serie también cuenta con las actuaciones de Inma Cuevas, Belén Écija, Inma Pérez-Quirós, entre otros.
La ficción fue dirigida por Humberto Miró, Pablo Guerrero y María Togores, con la producción ejecutiva de Montse García y Luis Santamaría. Cabe destacar que la producción de Atresmedia ya ha finalizado el rodaje de su segunda temporada, un indicativo del éxito y la continuidad de la serie.
Horarios de Emisión en Latinoamérica
El estreno de ‘Entre Tierras’ será el domingo 12 de octubre, con los siguientes horarios para la región:
• 9:00 PM en Colombia y Panamá.
• 8:00 PM en México.
• 10:00 PM en Venezuela.
• 11:00 PM en Argentina.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *