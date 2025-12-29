Atreseries Internacional anuncia el estreno de grandes series españolas para 2026

La pasión turca y Beguinas lideran la nueva oferta de series españolas en Atresmedia

• Desde historias de amor extremo hasta dilemas morales y futuros distópicos, la nueva propuesta de contenido español llegará a los hogares internacionales desde enero.

(29/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- Atreseries Internacional ha revelado su nueva propuesta de programación para el primer semestre de 2026, la cual destaca por la inclusión de algunas de las series españolas más exitosas y esperadas del momento. Siguiendo su estrategia de ofrecer un gran estreno cada mes, la cadena de Atresmedia Internacional presentará relatos que abarcan desde el drama histórico hasta el thriller distópico, contando con repartos encabezados por figuras como Maggie Civantos, Darío Grandinetti y Adriana Ugarte.

Estrenos del primer trimestre

La programación inicia el 4 de enero con el debut de ‘La pasión turca’, una adaptación de la obra de Antonio Gala protagonizada por Maggie Civantos e Ilker Kaleli. La serie, de seis episodios, narra una intensa historia de amor en dos tiempos entre una profesora española y su amante turco. Posteriormente, el 15 de febrero, llegará ‘Beguinas’, una ficción inspirada en las comunidades de mujeres del siglo XIII que buscaban independencia del matrimonio y la Iglesia, protagonizada por Amaia Aberasturi y Yon González.

Para el 16 de marzo, la cadena ha programado el estreno de ‘Honor’, un thriller protagonizado por Darío Grandinetti. Esta producción es la adaptación de la serie israelí ‘Kvodo’ y explora el dilema moral de un juez que debe decidir qué límites cruzar para salvar a su hijo.

Producciones destacadas de abril y mayo

En el mes de abril, Atreseries Internacional presentará ‘Heridas’, un drama basado en la exitosa serie japonesa ‘Mother’. Con la participación de Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León, la trama aborda con intensidad temas como el abandono infantil y la búsqueda de la identidad a lo largo de 13 episodios.

Finalmente, el 11 de mayo se estrenará ‘Santuario’, un thriller distópico producido en colaboración con Álex de la Iglesia (Pokeepsie Films). La historia, protagonizada por Aura Garrido y Lucía Guerrero, se sitúa en un futuro afectado por un desastre climático donde las mujeres deben pasar sus embarazos en un entorno controlado, planteando interrogantes sobre la inteligencia artificial y las desigualdades sociales. Con este catálogo de series españolas, Atreseries Internacional reafirma su compromiso de llevar contenido de alta calidad y diversidad temática a su audiencia global.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: