Roku lanza suscripciones premium y suma atresplayer a su oferta en México y Estados Unidos

atresplayer e xpande su a lcance global y se integra en The Roku Channel en EE.UU. y México



• atresplayer ha cerrado un nuevo acuerdo de distribución internacional que lo posiciona dentro de The Roku Channel en Estados Unidos y, por primera vez, en el nuevo servicio de Suscripciones Premium de Roku en México.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma de streaming atresplayer ha materializado un nuevo acuerdo clave en su estrategia de distribución internacional al integrarse en The Roku Channel en Estados Unidos y México. Este lanzamiento coincide con la reciente activación por parte de Roku de su servicio Suscripciones Premium en el mercado mexicano, permitiendo que la plataforma de contenido de Atresmedia esté disponible en todos los dispositivos y televisores de Roku en el país.

atresplayer se Suma a Suscripciones Premium de Roku

La nueva alternativa de contratación, exclusiva para los usuarios de Roku, ofrece una variedad de servicios de streaming que ahora incluyen a atresplayer. El acceso a esta oferta se facilita desde el ‘Menú principal’, las secciones de búsqueda y ‘No te pierdas’, dentro de The Roku Channel. Este mecanismo simplifica la experiencia del usuario, permitiendo la suscripción a atresplayer a través de Roku con un solo inicio de sesión, pagos centralizados y la flexibilidad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento.

Orestes Aja, Head Digital & OTT de Atresmedia Internacional, comentó sobre el impacto del acuerdo: “La llegada de atresplayer a Suscripciones Premium en EE. UU. y México marca un nuevo hito en nuestra estrategia de distribución. Seguimos consolidando atresplayer como una plataforma de referencia en español para toda comunidad hispanohablante. Nuestro contenido original de España llega ahora a más hogares que nunca gracias a una modalidad de contratación muy flexible con Roku”.

Consolidación y Contenido Original de España

La integración en Roku permite a atresplayer, del grupo Atresmedia, reforzar su presencia en mercados hispanos clave. La plataforma cierra el año como protagonista de más de una veintena de alianzas estratégicas, cimentadas en una ambiciosa y diferenciada oferta de contenido original producido en España.

La estrategia busca consolidar a atresplayer como una plataforma de referencia para la comunidad hispanohablante global y servir como un punto de conexión vital para los españoles residentes en el extranjero.