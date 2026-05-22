Atresplayer estrena en todo el mundo 33 días, la primera serie de ficción de Carles Porta

La plataforma atresplayer estrenará a nivel global una producción inspirada en hechos reales sobre la evasión de dos reclusos y la intensa búsqueda policial que duró más de un mes.
La nueva serie de ficción 33 días revive la historia real de una fuga carcelaria en Cataluña
• Creada por el periodista de investigación Carles Porta, la producción de seis episodios aborda la compleja relación de los prófugos y los desafíos de las fuerzas de seguridad.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La plataforma atresplayer mantiene su gran apuesta por la producción española y estrenará el domingo 7 de junio en todo el mundo ’33 días‘, la primera serie de ficción creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta. El creador es reconocido como un referente del true crime, director de ‘Tor’ (disponible en la misma plataforma) y ganador del Premio Nacional de Comunicación y Premio Ondas.
La producción es una trepidante propuesta de seis episodios inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lérida, Cataluña. Ambos individuos se convierten en el principal objetivo de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, en una intensa búsqueda que se prolonga por 33 días.
Reparto y detalles de la producción
José Manuel Poga (‘Bajo sospecha’, ‘La casa de papel’) y Julián Villagrán (‘Síndrome de Ulises’, ‘Fenómenos’) se ponen en la piel de Juan José Prieto y Mateo Calatrava, los dos reclusos que tendrán en vilo a la población durante una huida en la que intentan resistir mientras se ven acorralados de forma paulatina. La trama presenta a dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres mientras forjan una amistad que les marcará para siempre.
Por su parte, Nausica Bonnín (‘El gran salto’, ‘La infiltrada’) y Pau Durà (‘Heridas’, ‘Un nuevo amanecer’, ‘Merlí’) interpretan a los agentes policiales Clara Moyano y Pau García, quienes están al frente de la investigación. El reparto de la serie se completa con las actuaciones de Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz.
Esta serie de ficción es una producción de Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media. El equipo de guionistas está integrado por Javier Olivares, Jordi Calafí y Xabi Puerta, mientras que la dirección corre a cargo de Anaïs Pareto Onghena, conocida por trabajos como ‘Botas de cocodrilo’, ‘La banqueta’, ‘Acapulco Corazón’, ‘Santa Bárbara’ y ‘Ena. La reina Victoria Eugenia’.
Argumento y desarrollo de la trama
La historia se sitúa en octubre de 2002, cuando los dos internos escapan del centro penitenciario de Lérida siguiendo un plan diseñado durante meses, una acción que activó a todos los cuerpos de seguridad del Estado y mantuvo en alerta a la población. La producción recrea la evasión poniendo el foco tanto en las indagaciones de la policía autonómica como en los propios fugados, a quienes se les complica el diseño inicial y se ven obligados a improvisar en la sierra.
Los Mossos d’Esquadra, descritos como un cuerpo policial recién creado para la época, se ven cuestionados por el resto de las instituciones. Las críticas arrecian a medida que la fuga se complica, generando un desgaste y una frustración que mina a los implicados.
En su exhaustiva investigación, el cuerpo policial va descubriendo la insólita relación que se genera entre Prieto, catalogado como un criminal sin escrúpulos, y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido, al que el primero acabó protegiendo en la cárcel de los demás y de sí mismo. La trama se adentra de este modo en un juego de admiración y dependencias mutuas, construyendo una relación tan intensa y pasional que provoca un desenlace inesperado.
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