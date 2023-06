Bandits Gaming asume el liderato de la Liga Regional Norte que organiza LVP

(27/Jun/2023 – web) México.- En una nueva súper semana de infarto de la LVP, los bandidos lograron hilar 3 victorias consecutivas para así empatar con 10 puntos en el liderato a Saprissa Esports. Sin embargo, debido a que Bandits ya derrotó a los morados, la escuadra de República Dominicana se afianza en la cima por el momento gracias al factor de superioridad.

La sorpresa sigue siendo Janus Esports, quienes no paran de mejorar semana a semana para de a poco meterse en la pelea por un lugar en playoffs y por qué no en la lucha por el título. Justo como Peek Gaming, quienes iniciaran de mala manera, pero como campeones de la nacional mexicana buscan poner al orgullo azteca en lo más alto de la mano de Jose Sergio «Feng» Ricalday Ramirez y Rogelio Ivan «HAKA» Giles Gandarilla y ahora se posicionan como cuartos de la liga.

La espada ardiente de Osaka está tambaleándose en la cuerda floja pues en la siguiente semana podría sellarse su destino. De no sumar, serán el primer equipo matemáticamente eliminado al no poder aspirar a playoffs. Mientras que Pirate Dream rompió su mala racha de 8 juegos consecutivos con derrota y siguen con vida, no obstante deberán mejorar su juego si no quieren quedarse fuera de la siguiente fase.

La tabla sigue estando muy apretada de cara a los playoffs de la #LRN con Bandits Gaming y Saprissa en primer lugar, Fuego les sigue muy de cerca en tercero. Peek Gaming y Aucas Descuydado Esports están empatados con siete victorias, abajo de ellos se encuentra Tomorrow Esports y Waia Snikt, mientras que en la tabla baja está Janus Esports, Pirate Dream y Osaka.

No te pierdas la última súper semana y la penúltima de la jornada regular del sábado 1 al lunes 3 de julio por los canales de LVP: Twitch – LVPNorte y YouTube – LVPLAN en punto de las 18:00 horas de México y Costa Rica y las 19:00 horas de Colombia y Ecuador.

Vía Clarck