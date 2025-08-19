Becoming Madonna: el ascenso de una leyenda llega a Latinoamérica por Universal+

Universal+ estrena “Becoming Madonna”, el documental que revela los orígenes de la Reina del Pop

El documental Becoming Madonna revela material inédito sobre la carrera temprana de la cantante, disponible desde el 23 de agosto.

(19/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Este 23 de agosto, Universal+ presenta en exclusiva para Latinoamérica el esperado documental Becoming Madonna, una producción dirigida por Michael Ogden que explora los primeros años de la icónica artista estadounidense, desde su llegada a Nueva York en 1978 hasta el lanzamiento de su primer álbum en 1983.

Con imágenes inéditas y material de archivo, Becoming Madonna reconstruye el ascenso de la cantante desde sus días como bailarina y músico en bandas como Breakfast Club y Emmy and the Emmys, hasta convertirse en una figura disruptiva del pop mundial. El documental también muestra el proceso de grabación de su primer sencillo, “Everybody”, y cómo su estilo provocador y su pasión por géneros como el punk y el rock definieron su sello artístico.

La producción, realizada por Optomen en asociación con All3Media International y Sky Documentaries, incluye testimonios, escenas de archivo de la ciudad de Nueva York en los años 70 y una mirada profunda a la lucha de Madonna por abrirse paso en una industria dominada por el conservadurismo.

Además de repasar sus inicios, el documental conecta con el presente de la artista, destacando su histórico concierto en Copacabana ante 1.6 millones de personas, su próxima producción discográfica como secuela de Confessions on a Dance Floor, y su reaparición en la Met Gala con un look de Tom Ford que reafirma su vigencia como ícono cultural.

Becoming Madonna estará disponible exclusivamente en Universal+, plataforma que ofrece contenido premium sin guión y series estadounidenses, consolidándose como referente en entretenimiento de calidad en América Latina.