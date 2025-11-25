Billie Eilish anuncia el estreno global de su película de concierto en marzo de 2026

Paramount Pictures y Lightstorm Entertainment, entre otras, se asocian para llevar a cines la experiencia inmersiva del tour de Billie Eilish, filmada en formato tridimensional.

James Cameron y Billie Eilish dirigen la película de concierto HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (EN VIVO EN 3D)


• Billie Eilish anunció el estreno global de su película de concierto HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (EN VIVO EN 3D) para el 20 de marzo de 2026.

• La producción, dirigida por la artista y James Cameron, captura la exitosa gira mundial con entradas agotadas de la ganadora de nueve premios Grammy.

(25/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La artista ganadora de dos premios Oscar y nueve premios Grammy, Billie Eilish, anunció la fecha de estreno global de su esperada Billie Eilish película de concierto, titulada HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (EN VIVO EN 3D). El anuncio fue realizado ayer en San Francisco, durante el último show de su exitosa gira mundial con todas las entradas agotadas.

La película de concierto se estrenará globalmente el 20 de marzo de 2026. La producción es una colaboración entre Paramount Pictures, Darkroom Records, Interscope Films y Lightstorm Entertainment.

Una Experiencia Inmersiva en Formato 3D

La película de concierto captura la experiencia única de su tour mundial HIT ME HARD AND SOFT, y será presentada en formato tridimensional (3D). Este enfoque inmersivo busca trasladar a la audiencia la magnitud de la gira con entradas agotadas.

La dirección de la película está a cargo de la propia Billie Eilish y del ganador del Premio de la Academia, James Cameron, reconocido por películas como Avatar: Fire and Ash.

Billie Eilish se mantiene como una de las artistas más celebradas y exitosas de su generación a nivel global, y constantemente se posiciona entre las intérpretes más escuchadas del mundo.

