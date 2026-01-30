Boza y la Fundación Cultural Latin GRAMMY impulsan la educación musical en San Miguelito

Donación de instrumentos fortalece la educación musical del Instituto Rubiano en Panamá

• A través de la iniciativa Beyond The Instrument, se busca reducir la brecha de acceso a recursos artísticos en escuelas públicas mediante mentorías y equipos de vanguardia.

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Miguelito, Panamá.- En un esfuerzo conjunto por democratizar el acceso al arte, la Fundación Cultural Latin GRAMMY®, en alianza con la iniciativa Beyond The Instrument de Sony Music Group y el reconocido artista panameño Boza, celebró el programa Latin GRAMMY En Las Escuelas™. Esta jornada educativa, centrada en el fortalecimiento de la educación musical, benefició directamente al Instituto Rubiano, una de las instituciones de enseñanza pública más emblemáticas del distrito de San Miguelito.

Impacto en la comunidad educativa del Instituto Rubiano

El Instituto Rubiano, que atiende a una población de aproximadamente 4,000 estudiantes, recibió una significativa donación de instrumentos y equipos que permitirán potenciar sus programas académicos. La institución, conocida por sus bachilleratos en Ciencias, Humanidades e Informática, busca con este apoyo convertirse en un referente de excelencia integral. La llegada de estos recursos ofrece a los alumnos nuevas vías para explorar su creatividad y desarrollo profesional dentro de la industria artística.

Durante el evento, los estudiantes protagonizaron presentaciones musicales y participaron en un foro de preguntas y respuestas con Boza, moderado por la periodista Leonor Suárez. El artista compartió su testimonio personal, subrayando cómo la música fue el motor que transformó su vida y alentando a los jóvenes a confiar en el valor de su identidad cultural.

Alianzas estratégicas por el talento emergente

Esta actividad representa la primera colaboración de la Fundación con Sony Music Centroamérica y el Caribe. Towalame Austin, vicepresidenta ejecutiva de Filantropía e Impacto Social de Sony Music Group, destacó que el objetivo es equipar a los creadores del mañana con herramientas tecnológicas de última generación. Por su parte, Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, enfatizó que estas acciones son vitales para preservar el legado de la música latina en las nuevas generaciones.

El programa Beyond The Instrument, lanzado originalmente en 2021, ha impactado previamente a escuelas en regiones como California, Florida, Londres y Canadá. En esta ocasión, la llegada a Panamá refuerza la misión de conectar a estudiantes de instituciones con recursos limitados con profesionales de alto nivel, brindándoles una ventaja competitiva y una preparación académica sólida para enfrentar los desafíos de la escena musical global.

