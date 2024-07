«Cake Dynasty» llega a Latinoamérica: La nueva serie de Buddy Valastro en Lifetime

Lifetime estrena «Cake Dynasty» con Buddy Valastro

(10/Jul/2023 – web) Panamá.- Conocido por crear algunos de los pasteles más increíbles y creativos del mundo de la repostería, Buddy Valastro abre las puertas de su imperio Carlo’s Bake Shop en esta nueva serie de Lifetime.

Descubre cómo el famoso y exitoso ‘Cake Boss’ y su extensa familia enfrentan el desafío de equilibrar las exigencias de un próspero imperio empresarial en expansión con las responsabilidades de la vida familiar.

Gran Estreno: «Cake Dynasty»

El sábado 13 de julio a las 17:30 (hora México, Colombia, Argentina), Lifetime estrena para toda Latinoamérica «Cake Dynasty«, la nueva serie del célebre pastelero, chef y empresario Buddy Valastro. En esta serie, Valastro regresa a la televisión para mostrar cómo él y su familia llevan el imperio del negocio Carlo’s Bake Shop a nuevos niveles, expandiéndolo a otras áreas, mientras continúa con la creación de increíbles, innovadores y creativos pasteles, sello que ha caracterizado su trayectoria.

Los diez episodios de la primera temporada de «Cake Dynasty» llevarán a los espectadores detrás de escena en Carlo’s Bake Shop y junto a Buddy, conocido como el «Cake Boss«. La serie muestra cómo el famoso chef pastelero se las ingenia para equilibrar las demandas de un imperio comercial en rápido crecimiento y una vida familiar exigente. Ahora, con los hijos involucrados y una extensa y extravagante familia, el negocio crece con más restaurantes, envíos a nivel nacional, máquinas expendedoras automáticas de pasteles y mucho más. Sin embargo, Buddy Valastro sigue siendo fiel a sus raíces, horneando cada día miles de pasteles, especiales postres italianos, galletas y, además, creando innovadores y sorprendentes diseños para sus pasteles.

Retos y Celebraciones en «Cake Dynasty»

En esta temporada, Valastro se enfrenta a algunos de sus mayores retos hasta la fecha, los cuales incluyen creaciones para celebrar el 50° aniversario de la legendaria victoria del caballo de carrera Secretariat, los 50 años del actor Neil Patrick Harris, el 20° aniversario del musical Wicked en Broadway y una enorme torta de aniversario para Caesars Palace. Además, la serie exhibe cómo, en paralelo a toda esta carga laboral y responsabilidades, Buddy trabaja para seguir siendo un esposo y padre dedicado de cuatro hijos que crecen y navegan por sus próximos pasos en el negocio familiar y fuera de él.

Una Trayectoria de Éxito

Buddy Valastro ha sido pionero del movimiento de pasteles personalizados, logrando una influencia insuperable a través de su trabajo en el negocio familiar de larga data Carlo’s Bake Shop desde que saltó a la televisión en 2009. Con cuatro libros catalogados como los más vendidos según el New York Times, una variedad de exitosos programas de televisión y una legión de más de 30 millones de seguidores en redes sociales en todo el mundo, Valastro es un gigante en el campo culinario. El pasado 7 de junio de 2024, Buddy recibió un Daytime Emmy Award por su rol como presentador de la serie de A&E del 2023 «Legends of The Fork».

El Legado de Carlo’s Bakery

Fundado originalmente en 1910 y adquirido en 1964 por el padre de Buddy, Carlo’s Bakery es un negocio familiar con 12 ubicaciones a nivel nacional y numerosas ubicaciones de Cake ATM en América del Norte y Canadá. En 2013, Valastro abrió Buddy V’s Ristorante en Grand Canal Shoppes en The Venetian® Resort Las Vegas, enfocándose en platos salados de la familia Valastro con recetas transmitidas de generación en generación, seguido por Carlo’s Bake Shop en 2014. En 2020, Valastro abrió PizzaCake en Harrah’s Las Vegas, seguido por nuevos conceptos, The Boss Cafe by Buddy Valastro y Buddy’s Jersey Eats en The LINQ Hotel + Experience en Las Vegas en 2022. 2023 fue otro año emocionante para Valastro con la filmación de sus nuevos programas de televisión en A+E Networks, la apertura de conceptos adicionales y ubicaciones de los favoritos existentes, y un creciente negocio de envíos nacionales.

Producción y Distribución de «Cake Dynasty»

«Cake Dynasty» es producida por el grupo Six West Media™ en asociación con Cakehouse Media para A&E. Steve Ascher, Donna MacLetchie, Jacob Huddleston, Cyndi Harder y Buddy Valastro son productores ejecutivos. Teri Kennedy y Jordan Harman son productores ejecutivos para A&E Network. A&E tiene los derechos de distribución mundial de «Cake Dynasty».