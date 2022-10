Camila Cabello habla sobre su experiencia como la nueva coach de The Voice, reality exclusivo de Universal +

(18/Oct/2022 – web) LatAm.- Camila Cabello, la nueva coach de The Voice, quiere inspirar y enaltecer la cultura Latinoamericana en el nuevo show musical de Universal Reality, uno de los canales premium de Universal+, donde el ganador se llevará 100,000 dólares y un contrato con Universal Music Group.

Así lo dijo la nominada al Grammy y ganadora de 2 Latin Grammy Awards, desde Nueva York, en una conversación que tuvo con medios de México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, Venezuela y Costa Rica, entre otros.

“Estoy allí para que los artistas que tengo se sientan representados y que sientan que son la versión más auténtica de ellos mismos y no de mí. Yo solo sugiero y si a ellos les inspira, lo hacemos. Definitivamente habrá más ritmos latinos para representar mi cultura”, expresó Camila Cabello sobre su nuevo papel como coach de The Voice.

Sobre su papel como coach de nuevos talentos, Cabello destacó que su motivación para presionar el botón rojo y elegir a un nuevo elemento para su equipo tiene que ver más con un momento mágico que una técnica impresionante.

“Puede ser un diamante que aún no está pulido, pero tiene un tono mágico o alguien que le motiva a hacer un cover de una manera inesperada, diferente. Eso me deja saber que esa persona es un artista. Pueden ser diferentes cosas, pero me gusta que sea algo distinto, algo nuevo, eso es lo que me hace tocar el botón”.

Camila Cabello, quien ha logrado conectar con los jóvenes a través de sus letras, destaca en The Voice como una fuente de inspiración para los artistas que conforman su equipo.

“Yo vengo de un show de competencia de canto que es parecido, obviamente estoy súper honrada y emocionada de ser coach en The Voice, pero también sé que es una súper responsabilidad porque un show similar cambió mi vida; estos shows dan la oportunidad de cumplir sueños y cambiar vidas”, comentó la cantante en su conversación con la prensa latinoamericana.

Sigue de cerca la exitosa competencia de canto así como los musicales, el talento y la química que los coaches Camila Cabello, Gwen Stefani, John Legend y Blake Shelton desbordan programa a programa, y descubre quién logrará armar el mejor equipo para ganar la batalla esta nueva temporada.

¿Será que el equipo de la latina Camila Cabello sea quien gane la competencia en su debut como juez?

The Voice, se encuentra disponible por Universal Reality una señal de Universal+, con dos episodios nuevos cada semana, todos los martes y miércoles a las 10:30 pm ARG/MEX 8:30 pm COL/PER. Todos los episodios estarán disponibles on-demand a través de las plataformas de los más importantes proveedores de TV de paga.

Vía Praestigium