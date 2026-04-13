El nuevo Canal FOX en Centroamérica integrará derechos de Tigo Sports y ligas internacionales

• Premier League y UEFA Europa League.

• Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27).

• Saudi Pro League y Liga MX.

• Fútbol femenil de México y Europa.

Diversidad de disciplinas y eventos en vivo

Además del fútbol, la oferta para la región superará los 800 eventos deportivos en vivo anualmente. La programación abarcará disciplinas como el béisbol de la MLB, artes marciales mixtas con PFL, lucha libre AAA y deportes motorizados incluyendo la NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC y WEC. También se incorporarán los deportes colegiales de la Big Ten Conference, consolidando una propuesta multiplataforma.

Liderazgo y plataformas de distribución

Como parte de esta reestructuración, Martinez anunció el nombramiento de Leandro Lagos como responsable de liderar las operaciones de FOX en Centroamérica. Esta adquisición representa una extensión del modelo de negocio de FOX en la región, permitiendo que la programación esté disponible a través del canal de televisión de paga convencional, la plataforma gratuita Tubi y, en etapas posteriores, mediante el canal a la carta FOX+ y el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.

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