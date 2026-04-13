El nuevo Canal FOX en Centroamérica integrará derechos de Tigo Sports y ligas internacionales

FOX Latin America expande su presencia regional con la adquisición de la programación de Tigo Sports y el lanzamiento de cuatro nuevas señales deportivas en mayo.
Carlos Martinez confirma la llegada del Canal FOX en Centroamérica y nueva estructura operativa
• La nueva oferta del Canal FOX en Centroamérica combinará el fútbol local de seis países con eventos internacionales de élite como la Premier League y la MLB.
(13/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- FOX Latin America ha formalizado el anuncio del próximo lanzamiento del Canal FOX en Centroamérica, programado para el mes de mayo. Esta expansión se fundamenta en la adquisición de la programación y la producción local del Canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Según informó la organización, la operación incluye un robusto portafolio de derechos locales, infraestructura de producción y el acceso a talento reconocido en la región, lo que permite fortalecer su capacidad operativa y comercial en el territorio.
Estructura de señales y cobertura regional
La estrategia de FOX contempla el lanzamiento de cuatro señales específicas que darán cobertura a los seis países mencionados. Los suscriptores de Tigo mantendrán el acceso a los contenidos deportivos, ahora bajo una propuesta enriquecida que integra la infraestructura global de FOX. Carlos Martinez, EVP y Managing Director de FOX Latin America, destacó que la intención es ofrecer un servicio deportivo de primer nivel que logre combinar la identidad y el talento local con el catálogo de derechos internacionales de la compañía.
Derechos deportivos y oferta futbolística
El portafolio para Centroamérica incluye propiedades de alta relevancia como la Liga Panameña de Fútbol, la Primera División de El Salvador y exclusivas en la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala. A esta base de fútbol centroamericano se sumarán competencias internacionales de prestigio, entre las que destacan:
• Premier League y UEFA Europa League.
• Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27).
• Saudi Pro League y Liga MX.
• Fútbol femenil de México y Europa.
Diversidad de disciplinas y eventos en vivo
Además del fútbol, la oferta para la región superará los 800 eventos deportivos en vivo anualmente. La programación abarcará disciplinas como el béisbol de la MLB, artes marciales mixtas con PFL, lucha libre AAA y deportes motorizados incluyendo la NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC y WEC. También se incorporarán los deportes colegiales de la Big Ten Conference, consolidando una propuesta multiplataforma.
Liderazgo y plataformas de distribución
Como parte de esta reestructuración, Martinez anunció el nombramiento de Leandro Lagos como responsable de liderar las operaciones de FOX en Centroamérica. Esta adquisición representa una extensión del modelo de negocio de FOX en la región, permitiendo que la programación esté disponible a través del canal de televisión de paga convencional, la plataforma gratuita Tubi y, en etapas posteriores, mediante el canal a la carta FOX+ y el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.
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