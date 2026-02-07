Aguadulce celebra caravana de presentación de las reinas del Festival de la Caña de Azúcar

El Festival de la Caña de Azúcar en Aguadulce inicia festividades con gala y caravana

• Con un despliegue de alegría y tradición, el Festival de la Caña de Azúcar presentó oficialmente a sus reinas en un evento que exalta la identidad cultural de la región coclesana.

(07/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Aguadulce, Panamá.- El distrito de Aguadulce dio inicio formal a las actividades de su máxima celebración folclórica con la realización de la tradicional caravana de presentación de las reinas del Festival de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus Derivados. El evento reunió a residentes y visitantes en un ambiente festivo que resalta la importancia histórica y cultural de la producción azucarera en la provincia de Coclé.

Tradición y alegría en las calles

El recorrido, que transitó por las principales vías del distrito, sirvió de escenario para que las futuras soberanas compartieran con el pueblo aguadulceño. Esta actividad es uno de los hitos más esperados del calendario festivo, ya que representa el primer contacto oficial de las reinas con su comunidad antes de los eventos de coronación y los desfiles típicos que caracterizan a esta festividad.

Las representantes del Festival de la Caña de Azúcar lucieron atuendos que rinden homenaje a las labores del campo y a la elegancia de la mujer panameña, acompañadas por murgas y tamboritos que animaron a los asistentes. El evento no solo celebra la belleza de sus reinas, sino que reafirma el compromiso de Aguadulce con la preservación de sus costumbres ligadas a la molienda y los derivados de la caña.

Impacto cultural y económico

El Festival de la Caña de Azúcar, el Guarapo y sus Derivados se consolida anualmente como una plataforma para el impulso del turismo interno y el desarrollo económico local. A través de estas presentaciones, se busca mantener viva la herencia de los productores y artesanos que han hecho de la caña de azúcar un símbolo de identidad para la región. La participación ciudadana en esta caravana reafirma el respaldo a una tradición que une a las familias en torno a sus raíces rurales y el orgullo de la producción nacional.

