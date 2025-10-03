Concierto íntimo: Carlos Baute regresa a Panamá el 17 de octubre

Concierto íntimo: Carlos Baute regresa a Panamá el 17 de octubre
Concierto íntimo: Carlos Baute regresa a Panamá el 17 de octubre

El reconocido cantante de pop latino Carlos Baute regresa a Panamá para ofrecer un concierto íntimo y exclusivo el próximo 17 de octubre, marcando su primer encuentro con el público panameño en varios años.

Pop latino: Carlos Baute se presentará en Aurora at SoHo el 17 de octubre

• La presentación tendrá lugar en Aurora at SoHo, ubicado en el Soho City Center, y representa una oportunidad para reencontrarse con uno de los artistas más influyentes del género.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El aclamado cantante Carlos Baute ha confirmado su regreso a Panamá para un esperado concierto íntimo, poniendo fin a varios años sin presentarse en el país. El artista, una de las figuras más influyentes del pop latino, ofrecerá su presentación el próximo 17 de octubre en Aurora at SoHo, ubicado en el Soho City Center.

Un Reencuentro Íntimo y Exclusivo

El concierto está diseñado para ser un reencuentro cercano y especial entre Carlos Baute y sus seguidores panameños. El formato íntimo permitirá al público disfrutar de los éxitos que han marcado la carrera del venezolano en un ambiente exclusivo.

Este evento confirma el retorno del intérprete de grandes éxitos a la escena panameña, consolidando una vez más su fuerte conexión con la audiencia local que ha esperado por años su regreso. La presentación en Aurora at SoHo se perfila como una de las citas musicales más importantes de octubre en la capital.

