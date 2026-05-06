Casco Viejo: un análisis de sus desafíos actuales por Sertv Noticias

El reportaje "Casco Viejo: Una sola historia, tres realidades, entre retos y soluciones" examina el deterioro estructural y la seguridad en esta zona Patrimonio de la Humanidad.
Sertv Noticias presenta reportaje sobre las tres realidades del Casco Viejo
• La periodista Briceida Delgado analiza la convivencia entre el atractivo turístico y las problemáticas sociales que afectan al centro histórico de la capital.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El medio de comunicación Sertv Noticias anuncia la emisión de su reportaje especial titulado «Casco Viejo: Una sola historia, tres realidades, entre retos y soluciones», programado para este miércoles 6 de mayo a las 6:00 p.m.
Historia y desafíos del Casco Antiguo
El Casco Viejo, fundado originalmente en 1673 y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representa el epicentro histórico de la Ciudad de Panamá. Pese a su relevante fachada colonial y su consolidación como punto de interés turístico internacional, el sector enfrenta realidades internas complejas que demandan soluciones inmediatas por parte de las instancias correspondientes.
Un análisis de la problemática social y estructural
La periodista Briceida Delgado lidera este recorrido periodístico para visibilizar los contrastes del área. El reportaje expone cómo la delincuencia, el deterioro progresivo de edificaciones históricas y las limitaciones de viabilidad afectan tanto a los residentes como al flujo constante de turistas que transitan por la zona.
Compromiso con la información
La producción busca profundizar en los problemas críticos que deben ser gestionados por las autoridades para preservar la integridad de este sitio histórico. La audiencia podrá sintonizar este trabajo de investigación en el horario estelar de Sertv Noticias, reafirmando su compromiso con la búsqueda de la verdad y la exposición de los temas que impactan a la sociedad panameña.
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