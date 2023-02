Chicago Fire, nuevos episodios, alta dosis de acción y entrevista exclusiva con Hanako Greensmith

(8/Feb/2023 – web) Panamá.- Todos los lunes de febrero a partir de las 9pm LATAM, Universal TV trae el estreno de los nuevos episodios de las series más emblemáticas del catálogo de Dick Wolf. Una de las franquicias más populares y de mayor vigencia de la televisión abre camino a apasionantes historias en donde se podrá conocer qué deparará el destino para los protagonistas de “Chicago Med”, “Chicago Fire” y “Chicago P.D.”

Chicago Fire, a lo largo de su temporada 11 dejará entrever la posibilidad inminente de que el excapitán del escuadrón de bomberos 51 Matt Casey (Jesse Spencer) y la paramédica Sylvie Brett (Kara Killmer), terminen su romance a larga distancia. Sin embargo, el fin del amor para algunos da pie al comienzo de nuevos vínculos afectivos, eso quedará comprobado en el triángulo amoroso entre la paramédica Violet Mikami (Hanako Greensmith), el jefe Evan Hawking (Jimmy Nicholas) y el bombero Blake Gallo (Alberto Rosende).

Para develar más detalles de Chicago Fire, Panamá24Horas tuvo acceso y en exclusiva, entrevistar a una de las profesionales de la serie Chicago Fire S11, a Hakono Greensmith

P24H ¿Cómo describirías tu experiencia en Chicago Fire?

HG. Yo diría que ha sido emocionante, ha sido divertido, ha sido sorprendente, ha sido descomplicado, ha sido hermoso y ha sido un reto. Ha hecho mucho frío (risas). Han sido muchas cosas diferentes.

P24H ¿Ya habías estado en este tipo de espectáculos?

HG. No, Chicago Fire fue realmente mi primer gran trabajo fuera de la universidad, así que tengo la suerte de haber podido aprender en este set, porque es un muy buen lugar para aprender. Todos aquí son muy pacientes y muy amables.

P24H Eso es increíble para un primer trabajo.

HG. ¡Sí, realmente!

P24H ¿Cuál ha sido el momento más desafiante que has enfrentado en el programa?

HG. Creo que uno de los momentos más desafiantes que verás en la temporada 11, es cuando Violet pasa por algo angustiante y nunca antes me habían pedido que hiciera algo tan importante en una escena de actuación. Así que me sentí realmente nerviosa para asegurarme de hacerle justicia a la historia y creo que ese fue probablemente el mayor desafío que he tenido.

P24H Y ¿Cómo fue la preparación para interpretar a Violet? Cuéntanos del proceso del casting hasta que recibiste la noticias de que estarías en el show

HG. Bueno, cuando llegué por primera vez al programa, solo iba a ser un personaje de dos episodios e iba a interpretar a una amiga de Blake Gallow de otra estación de bomberos. Así que no hice mucho, ya sabes, leí el guion, había visto algunos episodios del programa, y simplemente acentué un par de las características que me dieron sobre ella que eran como: “inquieta, confiada, atrevida, inteligente”, y simplemente fui con eso y jugué con ese tipo de tono de personaje. Con el tiempo la desarrollo tanto como puedo, a medida que obtengo más información en cada episodio.

P24H Y vemos que Violet es una persona realmente activa. ¿Cómo te fue en la preparación física?

HG. Yo no sé si me gusta hacer ejercicio, pero hago ejercicio y eso ayuda. Pero también diré que cuando hace frío, como ahora, tener la capacidad de correr en lugar de estar quieto de pie es un regalo. Así que diré que, aunque es un desafío, también me salva la vida de ves en cuando. Así que lo tomo, si lo ofrecen, lo tomo.

P24H ¿Qué podemos esperar de tu personaje en los próximos episodios de Chicago Fire?

HG. La verán pasar por un desafío que no han visto antes, la verán a ella y a la estación de bomberos enfrentar el desafío y apoyarse mutuamente mientras ven cómo cambian sus relaciones debido a eso.

P24H ¿Qué mensaje te gustaría compartir con los fans a través de tu personaje?

HG. Lo que desearía poder tomar de Violet es que tiene tanta confianza en sus habilidades, ella no cuestiona sus capacidades en ningún momento. Creo que especialmente para las mujeres en nuestra sociedad, es importante recordar que eres capaz de mucho más de lo que piensas. Yo lucho mucho con ese pensamiento a diario, pero Violet no. Así que espero que ella inspire algunos de esos pensamientos a gente que mira el show.

P24H ¿Y qué ha sido lo más divertido de esta experiencia? ¿Cómo es el ambiente de grabación?

HG. Todo es muy divertido, todos son muy divertidos y esa es la mejor parte. Creo que los días que más nos divertimos es cuando estamos todos juntos, que normalmente es cuando estamos grabando un gran incidente donde hay un escuadrón de camiones, ambulancias, etc. y todos están allí para actuar. Así que es un muy buen día para comer snacks, bromear con los otros entre tomas y luego hacer lo que amamos, que es actuar durante unos momentos del día.

En nombre de P24H Ecosystem, le damos las gracias por permitirnos este espacio, que estamos seguros, será de mucho interés para toda nuestra audiencia y en especial, a los fan de Chicago Fire S11, te deseamos todo el éxito!

Recuento

El final de temporada anterior de los tres programas del universo “One Chicago” estuvieron marcados por la acción y el suspenso, dejando muchas preguntas sin respuestas. En los nuevos episodios se podrá conocer el desenlace de los acontecimientos que dejaron a los espectadores al borde de la desesperación sin saber qué ocurrió con sus héroes sin capa y las adversidades que debieron enfrentar.

“Chicago Med” cerró la temporada pasada con varios personajes atrapados en un incendio potencialmente letal en el edificio donde vive el doctor Will Halstead (Nick Gehlfuss). Por su parte, en “Chicago P.D.”, las consecuencias de un tiroteo fatal en el que murió un informante confidencial permanecen en el aire. Mientras que en “Chicago Fire” el romance de dos personajes favoritos de la audiencia podría llegar tristemente a su fin.

Los primeros capítulos de octava temporada de “Chicago Med” dieron luz sobre qué ocurrió con los doctores Halstead y Dylan Scott (Guy Lockard), luego de quedar atrapados en un voraz incendio. En simultáneo, en los venideros se podrá conocer que sucederá en la complicada relación que compromete al Dr. Halstead y la Dra. Hannah Asher (Jessy Schram).

En el inicio de la temporada 10 de “Chicago P.D.” los espectadores comenzaron a descubrir si el jefe de la de la Unidad de Inteligencia, Hank Voight (Jason Beghe), culpará o no de la impactante muerte del informante a Hailey Upton (Tracy Spiridakos) y a Jay Halstead (Jesse Lee Soffer).

¡No te pierdas las nuevas temporadas de la franquicia One Chicago, sólo por Universal TV!

