Embajada de Francia, Aplafa y la Alianza Francesa invitan a una noche de cine francés en Panamá

La Embajada de Francia en Panamá, Aplafa y la Alianza Francesa de Panamá organizan la proyección gratuita de la película Je verrai toujours vos visages, dirigida por Jeanne Herry.
La película Je verrai toujours vos visages protagoniza una velada especial de cine francés
• Una experiencia cinematográfica única se vivirá en la Alianza Francesa con la presentación de una obra intensa y profundamente humana que invita a la reflexión.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Embajada de Francia en Panamá, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) y la Alianza Francesa de Panamá extienden una invitación formal al público para vivir una experiencia cinematográfica única mediante una noche de cine francés, donde se llevará a cabo la proyección de la película Je verrai toujours vos visages, una aclamada producción de la directora Jeanne Herry.
La obra es descrita como una pieza intensa y profundamente humana que explora temáticas universales relacionadas con el dolor, la escucha, el perdón y la reconstrucción personal. Estos elementos se desarrollan a lo largo de la trama a través de encuentros que se encuentran marcados por la verdad y la emoción. La producción cinematográfica ha obtenido reconocimiento debido a su sensibilidad y a su fuerza narrativa, características que invitan a la reflexión y buscan dejar una huella duradera en los espectadores.
Detalles del evento y acceso al público
La actividad cultural está programada para realizarse en las instalaciones de la Alianza Francesa de Panamá. Los organizadores detallaron que la entrada para asistir a la proyección de este exponente del cine francés será completamente gratuita, con una recomendación de edad orientada a un público mayor de 14 años.
La velada busca conmover a los asistentes por medio de una historia que recuerda el poder de la empatía, así como la importancia de escuchar al otro en el proceso de interacción y sanación humana.
Cronograma de la actividad
La programación para la jornada cinematográfica se encuentra definida bajo los siguientes parámetros:
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Fecha de la proyección: 10 de junio de 2026.
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Hora de inicio del evento: 6:30 p. m.
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Sede de la función: Alianza Francesa de Panamá.
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Condición de ingreso: Entrada libre y gratuita para los asistentes.
Los organizadores convocan a la ciudadanía a participar en esta cita y disfrutar de una noche diseñada para el intercambio cultural y la apreciación artística en el país.
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