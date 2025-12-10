Mátate, Amor y Valor Sentimental lideran la lista de Cineplex en los Golden Globe 2026

Cineplex celebra múltiples nominaciones en los Golden Globe 2026 con destacados títulos

• Las producciones distribuidas por la compañía en Colombia y la región recibieron nominaciones en diversas categorías, incluyendo Mejor Película – Drama y Mejor Director.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- Cineplex ha manifestado su satisfacción tras el anuncio oficial de las nominaciones a los Golden Globe 2026, reconociendo el sobresaliente desempeño y la calidad de las películas que la compañía representa y distribuye en Colombia y la región. Esta selección de títulos, aclamados internacionalmente, refuerza el compromiso de la distribuidora por presentar contenidos relevantes, de valor artístico y cultural.

Los títulos nominados incluyen producciones como Mátate, Amor (Die My Love), Fue Solo un Accidente (It Was Just an Accident), Valor Sentimental (Sentimental Value), La Única Opción (No Other Choice), SIRAT, ARCO, El Agente Secreto (The Secret Agent), Amélie y los secretos de la lluvia (Little Amélie or The Character of Rain) y Nueva Ola Francesa (Nouvelle Vague).

Nominaciones de Cineplex en Categorías Principales

Las producciones del catálogo de Cineplex fueron reconocidas en varias de las categorías más importantes de los Golden Globe 2026:

• Mejor Película – Drama: Fue Solo un Accidente (It Was Just an Accident), Valor Sentimental (Sentimental Value) y Agente Secreto (The Secret Agent).

• Mejor Película – Musical o Comedia: La Única Opción (No Other Choice) y Nueva Ola Francesa (Nouvelle Vague).

• Mejor Película – Animada: ARCO y Amélie y los secretos de la lluvia (Little Amélie or The Character of Rain).

• Mejor Película en Idioma Extranjero: Fue Solo un Accidente (Francia), La Única Opción (Corea del Sur), Valor Sentimental (Noruega), SIRAT (España) y El Agente Secreto (Brasil).

Talento y Dirección Reconocidos

Las nominaciones también resaltaron el trabajo de actores, directores y guionistas asociados a las cintas de Cineplex:

• Mejor Actriz de Película Drama: Jennifer Lawrence por Mátate Amor (Die My Love) y Renate Reinsve por Valor Sentimental (Sentimental Value).

• Mejor Actor de Película Drama: Wagner Moura por El Agente Secreto (The Secret Agent).

• Mejor Actor de Película Musical o Comedia: Lee Byung-Hun por La Única Opción (No Other Choice).

• Mejor Actriz de Reparto: Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, ambas por Valor Sentimental (Sentimental Value).

• Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård por Valor Sentimental (Sentimental Value).

• Mejor Director: Jafar Panahi por Fue Solo un Accidente (It Was Just an Accident) y Joachim Trier por Valor Sentimental (Sentimental Value).

• Mejor Guion: Jafar Panahi por Fue Solo un Accidente (It Was Just an Accident) y Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor Sentimental (Sentimental Value).

• Mejor Banda Sonora Original – Película: Kangding Ray por SIRAT.

La compañía reafirma su misión de ofrecer al público historias que hoy lideran la conversación global del cine. Las producciones ya en cartelera son Mátate, Amor y Fue Solo un Accidente. Los próximos estrenos incluyen Valor Sentimental (diciembre 25, 2025), La Única Opción (enero 15, 2026), SIRAT y ARCO (ambas el 5 de febrero, 2026), El Agente Secreto (febrero 26, 2026), Amélie y los secretos de la lluvia (marzo 26, 2026) y Nueva Ola Francesa (abril 23, 2026).

Cineplex agradece a los productores internacionales y aliados locales que facilitan la llegada de estas películas, promoviendo mayor diversidad y riqueza audiovisual en el país.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: