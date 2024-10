Coldplay regresa a Saturday Night Live junto a Nate Bargatze en la histórica temporada 50 de SNL por Universal+

Saturday Night Live celebra su temporada 50 con Coldplay y Nate Bargatze en un episodio en vivo exclusivo por Universal+

(4/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Universal+ ha anunciado una emocionante transmisión para este sábado 5 de octubre: la icónica banda británica Coldplay se presentará en el segundo episodio de la histórica temporada 50 de Saturday Night Live (SNL). Los fanáticos de Latinoamérica podrán disfrutar de esta entrega completamente en vivo a las 10:30 PM COL/PAN a través del canal Universal Comedy, parte del paquete exclusivo de Universal+.

El comediante Nate Bargatze será el anfitrión del programa. Bargatze, conocido por su humor único y su capacidad de romper Internet con su sketch “Washington’s Dream”, regresa a Saturday Night Live tras haber alcanzado más de 9 millones de reproducciones en YouTube con este hilarante monólogo. Este sketch, aclamado por el presentador Seth Meyers como «perfecto», plantea con ingenio cómo habría sido la comunicación entre George Washington y sus soldados si no hubieran entendido su compleja manera de expresarse.

Bargatze también es conocido por sus apariciones en programas de late night como The Tonight Show with Jimmy Fallon y Late Night with Conan O’Brien. Además, en 2022 fue nominado a los premios Grammy® en la categoría Mejor Álbum de Comedia por The Greatest Average American.

Por su parte, Coldplay, liderada por Chris Martin, llega a este esperado episodio para presentar su más reciente producción musical: Moon Music, el segundo volumen de su álbum Music of the Spheres. La banda, que ha mantenido su relevancia desde su debut con Parachutes hace 24 años, interpretará dos de las canciones de su nuevo disco: “Feels Like I’m Falling in Love” y “We Pray”. Esta última cuenta con la colaboración de la cantante argentina Tini Stoessel, una de las voces más destacadas de la música latina actual.

Los seguidores de Coldplay y Saturday Night Live en Latinoamérica podrán disfrutar de este episodio completamente en vivo y en exclusiva por Universal+ a través del canal Universal Comedy. Además, para aquellos que prefieran verlo subtitulado, estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

¡No te pierdas esta increíble presentación en la histórica temporada 50 de Saturday Night Live! Sigue de cerca la programación de Universal+ y descubre las mejores series y programas en vivo solo por los canales de Universal+ disponibles en los principales cableoperadores de Latinoamérica y en Amazon Prime.

Descubre toda la programación de Universal Plus a través de los siguientes cableoperadores:

+Movil:

#561 Universal Premiere HD

#564 Universal Comedy HD

#565 Universal Reality HD

Tigo:

#1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD

#1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD

#1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

Amazon Prime:

Adquiere Universal Plus a través de Prime Video Channels.