Universal+ incorpora a su catálogo de entretenimiento la colección Rápidos y Furiosos

• El artículo que inspiró un legado: El argumento de la película inicial se originó a partir de un trabajo periodístico sobre las carreras callejeras publicado en la revista Vice durante el año 1998 bajo el título “Racer X”.

• Éxito en las salas de taquilla: Las producciones han recaudado un aproximado de 7 mil millones de dólares a nivel mundial, ubicándose en la octava posición de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia de la industria.

• Cortometraje de culto: Dentro de los derivados narrativos resalta Los Bandoleros, un corto del año 2009 escrito y dirigido por Vin Diesel que sitúa al personaje Dominic Toretto en la República Dominicana, funcionando como enlace para la secuela.

• Preparación técnica de los actores: La actriz Michelle Rodriguez, encargada de personificar a Letty Ortiz, carecía de licencia de conducir antes del rodaje de la primera entrega, debiendo gestionar dicho documento en una escuela de manejo de Las Vegas.

• Participación de conductores locales: Con el fin de mantener los parámetros de realismo en las escenas sobre ruedas, la dirección de Rob Cohen empleó cerca de 200 automóviles modificados guiados por corredores del área de Los Ángeles.

Trayectoria cronológica de los largometrajes en el catálogo

El recorrido técnico a través de las producciones que integran la oferta incluye las siguientes etapas de la saga:

Rápido y Furioso (2001)

Bajo la dirección de Rob Cohen, la trama expone a un oficial de policía encubierto que se infiltra en una organización de carreras clandestinas bajo la guía del personaje de Vin Diesel.

Más Rápido, Más Furioso (2003)

Dirigida por John Singleton, la narrativa sitúa nuevamente al personaje principal en el entorno de la velocidad con el encargo de trasladar flujos de dinero ilícito vinculados a un empresario ilegal.

Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006)

La historia traslada la ambientación hacia Japón, donde el personaje Shaun Boswell debe insertarse en la subcultura del drifting y afrontar deudas en el submundo de Tokio.

Rápidos y Furiosos 4 (2009)

Esta entrega une nuevamente a los actores principales bajo la dirección de Justin Lin, cruzando locaciones entre Los Ángeles y las zonas desérticas del territorio mexicano.

Rápidos y Furiosos 5: Sin control (2011)

La producción sitúa las operaciones del grupo en Río de Janeiro para confrontar a un empresario corrupto, marcando la introducción de Dwayne Johnson como agente de rango federal.

Rápidos y Furiosos 6 (2013)

El equipo es convocado para detener a una organización de mercenarios automovilísticos que opera en diversos países, trasladando los escenarios principales hacia la ciudad de Londres.

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Con la dirección de James Wan, el grupo intenta retomar la normalidad hasta que el personaje interpretado por Jason Statham inicia una estrategia de venganza contra los integrantes.

Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Dirigida por F. Gary Gray, la trama introduce a un personaje femenino interpretado por Charlize Theron, quien arrastra a Dominic Toretto hacia actividades delictivas internacionales.

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Esta producción derivada presenta la alianza obligatoria entre antiguos adversarios con la finalidad de neutralizar una amenaza biológica e industrial encarnada por Idris Elba.

Rápidos y Furiosos 9 (2021)

El director Justin Lin retoma la conducción de la saga para guiar el enfrentamiento de los protagonistas ante un asesino de élite que resulta ser el hermano distanciado de Toretto.

Rápidos y Furiosos X (2023)

La última entrega distribuida acelera las secuencias en múltiples locaciones globales, sumando al elenco regular la participación de Jason Momoa y Daniela Melchior bajo las órdenes de Louis Leterrier.

Los contenidos asociados a esta saga se transmiten también mediante las señales de televisión premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, operadas por los proveedores de televisión paga en la región.

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