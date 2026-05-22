Universal+ incorpora a su catálogo de entretenimiento la colección Rápidos y Furiosos

La plataforma de televisión por suscripción presenta las 11 producciones cinematográficas que integran esta franquicia de acción antes del lanzamiento de su próxima secuela.
La exitosa colección Rápidos y Furiosos celebra su 25 aniversario con un maratón exclusivo
• A un cuarto de siglo del estreno de su primer largometraje, los espectadores podrán revivir las historias de automovilismo, espionaje y vínculos familiares que definen a la saga.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con motivo del 25 aniversario del estreno de la primera película de la franquicia, la plataforma de entretenimiento Universal+ sumó a su catálogo en Latinoamérica las 11 películas completas que conforman la famosa colección Rápidos y Furiosos. Este universo audiovisual cargado de acción se expandirá en el año 2028 con la distribución de la duodécima producción cinematográfica titulada Fast Forever, consolidando un legado cultural que ha inspirado atracciones en parques temáticos, videojuegos, exposiciones en museos y una serie animada.
En el transcurso del año 2026, las producciones celebran un cuarto de siglo desde el lanzamiento de su primer largometraje en 2001, Rápido y furioso, el cual estuvo dirigido por Rob Cohen y protagonizado por el cuarteto actoral conformado por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Paul Walker. Este último intérprete, fallecido en el año 2013, recibió homenajes dentro de la saga y continúa siendo recordado a través de su personaje Brian O’Conner, apoyado en elementos musicales como la canción de Rápidos y furiosos 7, “See You Again”, interpretada por Wiz Khalifa y Charlie Puth. Con el avance del tiempo, las tramas incorporaron a figuras de la industria cinematográfica como Dwayne Johnson, Charlize Theron, Idris Elba, Helen Mirren, Jason Momoa, Jason Statham y Brie Larson, integrando subgéneros como el cine de espionaje, las historias de atracos y las persecuciones automovilísticas.
El protagonista y productor de la franquicia, Vin Diesel, afirmó en declaraciones difundidas en una entrevista con el medio Den of Geek que se siente orgulloso del proyecto, señalando que una de las razones fundamentales de su éxito comercial radica en que el espectador puede estar en cualquier parte del mundo, mirar la pantalla de transmisión y sentir que hay un espacio reservado para él en la mesa familiar, en alusión directa a la diversidad del elenco y el mensaje enfocado en los lazos afectivos de la familia elegida.
Datos relevantes sobre la evolución de la franquicia
Los reportes de la producción recopilan cinco datos significativos sobre el desarrollo de esta propuesta de entretenimiento:
• El artículo que inspiró un legado: El argumento de la película inicial se originó a partir de un trabajo periodístico sobre las carreras callejeras publicado en la revista Vice durante el año 1998 bajo el título “Racer X”.
• Éxito en las salas de taquilla: Las producciones han recaudado un aproximado de 7 mil millones de dólares a nivel mundial, ubicándose en la octava posición de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia de la industria.
• Cortometraje de culto: Dentro de los derivados narrativos resalta Los Bandoleros, un corto del año 2009 escrito y dirigido por Vin Diesel que sitúa al personaje Dominic Toretto en la República Dominicana, funcionando como enlace para la secuela.
• Preparación técnica de los actores: La actriz Michelle Rodriguez, encargada de personificar a Letty Ortiz, carecía de licencia de conducir antes del rodaje de la primera entrega, debiendo gestionar dicho documento en una escuela de manejo de Las Vegas.
• Participación de conductores locales: Con el fin de mantener los parámetros de realismo en las escenas sobre ruedas, la dirección de Rob Cohen empleó cerca de 200 automóviles modificados guiados por corredores del área de Los Ángeles.
Trayectoria cronológica de los largometrajes en el catálogo
El recorrido técnico a través de las producciones que integran la oferta incluye las siguientes etapas de la saga:
Rápido y Furioso (2001)
Bajo la dirección de Rob Cohen, la trama expone a un oficial de policía encubierto que se infiltra en una organización de carreras clandestinas bajo la guía del personaje de Vin Diesel.
Más Rápido, Más Furioso (2003)
Dirigida por John Singleton, la narrativa sitúa nuevamente al personaje principal en el entorno de la velocidad con el encargo de trasladar flujos de dinero ilícito vinculados a un empresario ilegal.
Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006)
La historia traslada la ambientación hacia Japón, donde el personaje Shaun Boswell debe insertarse en la subcultura del drifting y afrontar deudas en el submundo de Tokio.
Rápidos y Furiosos 4 (2009)
Esta entrega une nuevamente a los actores principales bajo la dirección de Justin Lin, cruzando locaciones entre Los Ángeles y las zonas desérticas del territorio mexicano.
Rápidos y Furiosos 5: Sin control (2011)
La producción sitúa las operaciones del grupo en Río de Janeiro para confrontar a un empresario corrupto, marcando la introducción de Dwayne Johnson como agente de rango federal.
Rápidos y Furiosos 6 (2013)
El equipo es convocado para detener a una organización de mercenarios automovilísticos que opera en diversos países, trasladando los escenarios principales hacia la ciudad de Londres.
Rápidos y Furiosos 7 (2015)
Con la dirección de James Wan, el grupo intenta retomar la normalidad hasta que el personaje interpretado por Jason Statham inicia una estrategia de venganza contra los integrantes.
Rápidos y Furiosos 8 (2017)
Dirigida por F. Gary Gray, la trama introduce a un personaje femenino interpretado por Charlize Theron, quien arrastra a Dominic Toretto hacia actividades delictivas internacionales.
Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)
Esta producción derivada presenta la alianza obligatoria entre antiguos adversarios con la finalidad de neutralizar una amenaza biológica e industrial encarnada por Idris Elba.
Rápidos y Furiosos 9 (2021)
El director Justin Lin retoma la conducción de la saga para guiar el enfrentamiento de los protagonistas ante un asesino de élite que resulta ser el hermano distanciado de Toretto.
Rápidos y Furiosos X (2023)
La última entrega distribuida acelera las secuencias en múltiples locaciones globales, sumando al elenco regular la participación de Jason Momoa y Daniela Melchior bajo las órdenes de Louis Leterrier.
Los contenidos asociados a esta saga se transmiten también mediante las señales de televisión premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, operadas por los proveedores de televisión paga en la región.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *