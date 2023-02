Con el estilo del Medio Oriente, llega a Universal Plus el reality show The Real Housewives of Dubai

(21/Feb/2023 – web) LatAm.- El reality show The Real Housewives of Dubai que disfrutarás a partir del lunes 27 de febrero a través de Universal Plus, se centra en las vidas de varias mujeres adineradas que residen en los Emiratos Árabes Unidos. El público podrá seguir la vida cotidiana de estas mujeres, incluyendo sus relaciones, sus negocios y sus interacciones con amigos y familiares.

El show hace parte de la franquicia estadounidense «Real Housewives», la cual estrenó su primera temporada en el 2006 con The Real Housewives of Orange County y ha contado con 10 versiones más, siendo The Real Housewives of Beverly Hills una de las más vistas y recordada por los fanáticos de los reality shows.

En esta nueva temporada, conoceremos a un poderoso grupo de mujeres que desmienten el estigma de que todas las mujeres del medio oriente son sumisas. Te presentamos a “Las verdaderas amas de casa de Dubái”:

● Chanel Ayan: es una modelo keniana que ha trabajado en campañas de lujo con marcas como Valentino y Cartier. Sin embargo, su carrera realmente despegó cuando se mudó a los Emiratos Árabes Unidos hace 18 años. Actualmente, dirige una agencia de talentos y creó una línea de cosméticos llamada Ayan Beauty. Chanel lleva 22 años de matrimonio con Luca Salves, un artista y modelo estadounidense y son padres de Taj, un joven quien también se ha abierto paso en el mundo del modelaje.

● Caroline Stanbury: es una estilista británica, diseñadora de modas y recientemente podcaster. Caroline es una filántropa y emprendedora que actualmente reside en Dubai junto con su esposo, el ex jugador de fútbol del Real Madrid Sergio Carallo y sus tres hijos.

● Lesa Milan: la ex reina de belleza jamaiquina es hoy en día una exitosa diseñadora de moda y empresaria. Es la fundadora y diseñadora de una de las marcas de ropa de maternidad más lujosas del mundo, llamada Mina Roe. Lesa está casada con el exclusivo agente de bienes y raíces, Richard Hall, y es madre de Maximillian, Sebastian y Kristian.

● Caroline Arroyos: aunque nació en Estados Unidos, es hija de inmigrantes hondureños. En 2010, Caroline llegó a Dubai con quien era su esposo en ese momento. Ella se desempeñó como gerente de marketing en las empresas de su marido, pero luego del divorcio, junto con su experiencia y hambre por los negocios, logró convertirse en una de las primeras directoras de bienes raíces en el área y fundar un salón de belleza de lujo llamado Glass House Salon and Spa.

● Sara Al Madani: es la única local de este equipo, es una emprendedora, oradora y ejecutiva. Sara fundó su primer negocio a los 15 años y desde entonces ha recibido múltiples reconocimientos de entes comerciales de los Emiratos Árabes Unidos. Así mismo, se ha dedicado a inspirar a las mujeres jóvenes a tener confianza en sí mismas y perseguir sus objetivos profesionales.

● Nina Ali: nació en el Líbano pero se crio en Texas, es una mujer de negocios y emprendedora en más de 4 modelos de negocio. Nina llegó a Dubái con su esposo en 2011 y fundó una exitosa pastelería premium. Es madre de tres hijos y durante el reality se puede observar lo cercana que es a ellos.

A partir del 27 de febrero a las 8:30 PM COL/PAN, sigue a través de Universal Plus las extravagantes vidas de estas seis mujeres exitosas en una de las ciudades más lujosas del mundo.