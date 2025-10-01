Sertv estrena programa culinario Con Sabor Jarocho con el chef Pepe Ochoa

Gastronomía de México en Panamá: Con Sabor Jarocho debuta en Sertv

• La nueva oferta televisiva Con Sabor Jarocho se emitirá a partir del 1 de octubre a las 11:30 a.m. por Sertv y estará disponible también en sus plataformas digitales.

(1/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una emocionante nueva oferta culinaria se incorpora a la programación de Sertv con el estreno del programa Con Sabor Jarocho. La producción traslada a la audiencia directamente a la mágica región de Veracruz, México, para explorar la riqueza de su gastronomía tradicional.

El objetivo del programa es compartir la autenticidad y variedad de la comida mexicana, consolidando la oferta cultural y de entretenimiento en la televisión panameña.

El Recorrido Culinario del Chef Pepe Ochoa

El programa es conducido por el reconocido chef Pepe Ochoa, quien guiará a los televidentes a través de la elaboración de una amplia gama de platillos típicos. La serie se centra en mostrar la diversidad culinaria que distingue a Veracruz como un punto turístico fundamental y epicentro gastronómico de México.

Ochoa presentará recetas que destacan por sus sabores, ingredientes y técnicas, rindiendo homenaje a la cocina de la región conocida popularmente como «Jarocha».

Horario y Plataformas de Emisión

El estreno de Con Sabor Jarocho está programado para el 1 de octubre, y se emitirá semanalmente a las 11:30 a.m. Los interesados en seguir esta propuesta gastronómica podrán sintonizar Sertv o acceder a la transmisión a través de sus plataformas digitales, identificadas como @Sertvpanamá.