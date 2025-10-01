Sertv estrena programa culinario Con Sabor Jarocho con el chef Pepe Ochoa

El chef Pepe Ochoa presentará una variedad de recetas de la cocina tradicional mexicana en el nuevo programa Con Sabor Jarocho, que se estrena en octubre por Sertv.
Gastronomía de México en Panamá: Con Sabor Jarocho debuta en Sertv
• La nueva oferta televisiva Con Sabor Jarocho se emitirá a partir del 1 de octubre a las 11:30 a.m. por Sertv y estará disponible también en sus plataformas digitales.
(1/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una emocionante nueva oferta culinaria se incorpora a la programación de Sertv con el estreno del programa Con Sabor Jarocho. La producción traslada a la audiencia directamente a la mágica región de Veracruz, México, para explorar la riqueza de su gastronomía tradicional.
El objetivo del programa es compartir la autenticidad y variedad de la comida mexicana, consolidando la oferta cultural y de entretenimiento en la televisión panameña.
El Recorrido Culinario del Chef Pepe Ochoa
El programa es conducido por el reconocido chef Pepe Ochoa, quien guiará a los televidentes a través de la elaboración de una amplia gama de platillos típicos. La serie se centra en mostrar la diversidad culinaria que distingue a Veracruz como un punto turístico fundamental y epicentro gastronómico de México.
Ochoa presentará recetas que destacan por sus sabores, ingredientes y técnicas, rindiendo homenaje a la cocina de la región conocida popularmente como «Jarocha».
Horario y Plataformas de Emisión
El estreno de Con Sabor Jarocho está programado para el 1 de octubre, y se emitirá semanalmente a las 11:30 a.m. Los interesados en seguir esta propuesta gastronómica podrán sintonizar Sertv o acceder a la transmisión a través de sus plataformas digitales, identificadas como @Sertvpanamá.
