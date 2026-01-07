CONMEBOL lanza miniserie De Cero a Fan sobre la CONMEBOL Libertadores

Findasense desarrolla la identidad visual de la nueva serie de la CONMEBOL Libertadores

• Con la participación de creadores de contenido y el soporte creativo de Findasense, la serie busca conectar emocionalmente con audiencias alejadas del fútbol tradicional.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Confederación Sudamericana de Fútbol ha presentado oficialmente “De Cero a Fan”, una miniserie original de la CONMEBOL que explora el vínculo emocional que desarrollan personas ajenas al deporte cuando experimentan el torneo desde su núcleo. El proyecto contó con la colaboración estratégica de Findasense, agencia creativa que lideró el desarrollo del naming y la identidad visual para asegurar una narrativa accesible y cercana a las nuevas audiencias.

Narrativa de iniciación y descubrimiento

La serie se enfoca en los denominados “neo fans”, acompañándolos en un proceso de descubrimiento sobre la mística y el sentido de pertenencia que genera la competición continental. Según Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas, el objetivo del desarrollo visual y nominal fue reflejar fielmente cómo el contacto directo con la CONMEBOL puede transformar una aproximación inicial en un lazo emocional profundo y duradero.

La propuesta visual de la agencia busca simplificar el acceso al universo futbolístico, utilizando una estética que conecta la curiosidad de los protagonistas con la intensidad de la vivencia en los estadios.

Protagonistas y desarrollo de contenidos

La miniserie cuenta con la conducción de la creadora de contenido argentina Luli González y el comediante brasileño Lucas Cunha. En cada entrega, un hincha apasionado actúa como guía para un “no hincha”, llevándolo a vivir la experiencia del torneo desde las tribunas y otros espacios exclusivos. El elenco incluye a figuras reconocidas como Grego Rossello, Fran Gómez, Cachete Sierra y Daniel Braune, quienes aportan diversidad a la representación de las distintas hinchadas sudamericanas.

Los episodios, con una duración aproximada de entre 8 y 10 minutos, fueron filmados durante las instancias de octavos y cuartos de final del torneo 2025. La producción ofrece un relato auténtico, sin guiones rígidos, capturando la esencia de la pasión futbolística que ocurre fuera del campo de juego.

Disponibilidad y proyecciones

“De Cero a Fan” está disponible tanto en español como en portugués, bajo el título “Do Zero ao Fã” para el mercado brasileño. La distribución se realiza primordialmente a través de la cuenta oficial de TikTok de la CONMEBOL, con novedades adicionales en sus perfiles de Instagram. La primera temporada consta de 8 episodios que se estrenarán de forma progresiva entre finales de 2025 y el transcurso de 2026, con la posibilidad de extender la producción durante el presente año dependiendo de la recepción del público.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: