Centroamérica Mercado Musical 2026 abre convocatoria para la internacionalización de artistas

Convocatoria abierta para el Centroamérica Mercado Musical 2026: Impulso a la exportación sonora

• Bajo el lema «Centroamérica Suena Global», la Ciudad de Panamá se prepara para recibir a los principales tomadores de decisión de la industria musical del 6 al 8 de agosto de 2026.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma definitiva que conecta el ecosistema sonoro del istmo con el mercado global, Centroamérica Mercado Musical (CAMM), ha anunciado oficialmente la apertura de sus convocatorias para la edición 2026. Bajo el lema «Centroamérica Suena Global», el evento invita a artistas y profesionales de la región a postularse para acceder a oportunidades de internacionalización desde la capital panameña.

Organizado por las empresas AtrapandoSueños (Panamá) y Viva Primavera (Costa Rica y Guatemala), el mercado busca identificar talentos y empresas con alto potencial de exportación. El proceso de inscripción es gratuito y permanecerá abierto desde el 27 de febrero hasta el 27 de marzo de 2026, permitiendo a los seleccionados conectar con directores de festivales, programadores y distribuidores de la industria mundial.

Ejes de proyección internacional

El Centroamérica Mercado Musical basa su estrategia de circulación en dos componentes fundamentales diseñados para el impacto comercial y artístico:

• Ruedas de Negocios (Circulación): Un espacio de nivel estratégico bajo la modalidad de speed networking. En estas reuniones, los proyectos seleccionados negocian directamente con compradores internacionales para activar giras, circuitos y nuevos territorios.

• Muestras Artísticas (Showcases): Vitrina profesional donde las agrupaciones realizan presentaciones en vivo diseñadas para impactar a agencias de booking y medios internacionales, validando su propuesta en un escenario de visibilidad global.

Panamá como epicentro de la industria

Del 6 al 8 de agosto de 2026, la Ciudad de Panamá se transformará en la sede oficial de este intercambio. Los organizadores destacan que la capital panameña no solo ofrece una robusta infraestructura cultural, sino una identidad sonora dinámica donde convergen diversas corrientes musicales. Esta ubicación estratégica posiciona a la región como un territorio fértil para la innovación y el tejido de redes profesionales.

Además de los encuentros comerciales, el evento contará con una programación académica que incluye conferencias y talleres especializados impartidos por referentes nacionales e internacionales. El objetivo es elevar la competitividad del sector y brindar herramientas actualizadas sobre tendencias en plataformas digitales y sincronización musical. Los interesados deben completar su registro exclusivamente a través del portal web oficial de la organización antes de la fecha de cierre estipulada.

