Crímenes no resueltos: A&E revive seis casos del viejo oeste marcados por el silencio y la impunidad

A&E presenta la nueva serie documental “Crímenes no resueltos: el viejo oeste”

Testimonios, ADN y perseverancia dan forma a esta serie sobre crímenes no resueltos en los rincones rurales del oeste de EE.UU.

(5/Jul/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Luego del estreno de “Crímenes no resueltos: asesinato en el pantano”, esta nueva producción de A&E expone un recorrido crudo y revelador por delitos del pasado que, durante años, parecieron no tener respuesta en el profundo oeste de Estados Unidos. La serie recupera seis casos reales, donde el aislamiento, las fallas en las primeras investigaciones y la falta de pruebas dejaron impunes a los culpables por un largo tiempo, hasta que la ciencia y la persistencia permitieron que la verdad saliera a la luz.

Crímenes no resueltos: el viejo oeste Estreno: jueves 10 de julio a las 23 hs. ARG-COL-MEX

A&E estrena el jueves 10 de julio la serie documental de seis episodios “Crímenes no resueltos: el viejo oeste”, que explora antiguos expedientes criminales archivados durante años en oficinas de sheriffs rurales del oeste de Estados Unidos. Escenarios remotos, víctimas imposibles de rastrear y ausencia de pruebas convirtieron a estos asesinatos en auténticos enigmas.

Este nuevo spin-off presenta distintas historias marcadas por el horror, la impunidad inicial y la determinación de quienes no dejaron de buscar justicia. Cada episodio revive un caso que permaneció sin resolver durante años, hasta que nuevos testimonios, avances forenses y la tenacidad de los investigadores lo cambiaron todo.

Desde una muerte inicialmente catalogada como suicidio en Texas, hasta un asesinato rural en Montana reactivado por una confesión inesperada; pasando por el hallazgo de un cuerpo en un contenedor en Colorado, un brutal ataque en una biblioteca en Utah, el cuerpo calcinado de una joven sin identidad en Texas, y un homicidio en los años 80 resuelto por la ciencia, la serie recorre un conjunto de historias de dolor, silencio y justicia tardía.

“Crímenes no resueltos: el viejo oeste” combina material de archivo, entrevistas con detectives, fiscales, periodistas y familiares que lucharon durante años por la verdad. De los seis casos reales, cinco son femicidios. La producción destaca cómo la ciencia forense, la presión familiar y la perseverancia policial lograron reabrir causas olvidadas en los paisajes rurales del oeste estadounidense.

Sinopsis de episodios

Jueves, 10 de julio – Misterio en Cuero (#05 Mystery in Cuero) Pamela Shelly muere de un disparo. Creen que fue suicidio, pero un detective revela la verdad y transforma el caso en asesinato.

Jueves, 17 de julio – No matarás (#02 Thou Shalt Not Kill) Un ranchero es asesinado en Montana. La búsqueda del culpable dura ocho años y cruza tres estados. ¿Quién apretó el gatillo?

Jueves, 24 de julio – Asesinato en las montañas (#01 Rocky Mountain Murder) Carolyn Jansen aparece muerta en las Montañas Rocosas. La ciencia forense y una fiscal valiente logran resolver el caso entre dos sospechosos.

Jueves, 31 de julio – Asesinato en la ciudad de los santos (#03 Murder in the City of Saints) Una mujer es asesinada en su tienda. Años después, su hija y un detective reabren el caso y logran llevar al culpable ante la justicia.

Jueves, 07 de agosto – La muerte de Lavender Doe (#04 The Death of Lavender Doe) En 2006, una mujer es hallada calcinada en un campo petrolero de Kilgore, Texas. Su identidad y la de su asesino no se descubrirían hasta 13 años después.

Jueves, 14 de agosto – Amantes, mentiras y asesinato en el cañón (#06 Lovers, Lies and Canyon Murder) En 1987, el cuerpo de Carol Murphy es hallado en un bosque de Colorado. Harán falta 20 años y una tecnología innovadora para resolver el caso.