Cristo y Rey: Atreseries estrena la historia de Bárbara Rey y Ángel Cristo

Atreseries Internacional estrena ‘Cristo y Rey’, una serie que narra la intensa relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo.

La serie Cristo y Rey revive el romance mediático entre la vedette y el domador de leones

La producción revive el ascenso y caída de la pareja más mediática del circo español, con Belén Cuesta y Jaime Lorente como protagonistas.

Cristo y Rey se estrena el 1 de septiembre en Atreseries y atresplayer, con ocho capítulos que exploran fama, amor y escándalo.

(27/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El canal Atreseries Internacional inicia su nueva temporada con el estreno de la serie Cristo y Rey, una producción que revive la intensa y mediática relación entre la actriz y vedette Bárbara Rey y el célebre domador de leones Ángel Cristo. La serie, compuesta por ocho capítulos, se estrena el lunes 1 de septiembre y también estará disponible en la plataforma atresplayer.

Un romance marcado por fama, espectáculo y controversia

Ambientada en Madrid en 1979, la serie retrata el vertiginoso inicio del romance entre Bárbara Rey, ícono del destape español, y Ángel Cristo, considerado el mejor domador del mundo. En pocas semanas, su relación se convierte en la boda del año y en el centro de atención de la prensa rosa. Juntos fundan un circo que se transforma en un fenómeno de masas y en un negocio millonario.

La historia muestra los años de esplendor de la pareja: el nacimiento de sus hijos, el lujo, los coches deportivos y una vida de celebridad. Pero también revela el lado oscuro de su relación: adicciones, infidelidades, violencia y la sombra de una conexión con un poderoso hombre de Estado.

Producción de alto nivel con rostros reconocidos

Cristo y Rey es una producción de Atresmedia en colaboración con Good Mood, creada por el reconocido productor Daniel Écija. El elenco está encabezado por Jaime Lorente (Casa de papel, Élite) en el papel de Ángel Cristo, y Belén Cuesta (Vis a vis, El tiempo entre costuras), quien interpreta a Bárbara Rey y fue galardonada como Mejor Actriz en los Premios Iris.

El primer episodio presenta a Ángel Cristo en crisis tras la muerte de su esposa y al borde de la quiebra con su Circo Ruso. Para salvar su espectáculo, necesita una figura estelar: la vedette Bárbara Rey.

Horarios de emisión

La serie Cristo y Rey se estrena el lunes 1 de septiembre en los siguientes horarios:

• Latinoamérica: 8:00PM MX / 9:00PM COL  – PA/ 10:00PM VEN / 11:00PM ARG

• Estados Unidos: 10:00PM ET / 7:00PM PT

