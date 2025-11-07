David Bisbal lanza «Navidad sin ti» y consolida su éxito con una balada clásica

«Navidad sin ti»: David Bisbal le pone voz y emoción a las fiestas con su nuevo sencillo

• El nuevo tema es una emotiva balada, original de Marco Antonio Solís, con arreglos Big Band que promete convertirse en un himno navideño en América Latina y Estados Unidos.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- Tras el éxito de su disco «Todo es posible en Navidad» , David Bisbal vuelve para ponerle voz y emoción a las fiestas con el lanzamiento de «Navidad sin ti». El cantante se consolida como el artista de la Navidad gracias al enorme éxito de su álbum, que el año pasado conquistó al público con temas como «Burrito Sabanero», «Todo es posible en Navidad» o «Los peces en el río».

Este año, David Bisbal lanza una edición de su álbum de temas navideños que incluye «Navidad sin ti», un nuevo tema para celebrar las fiestas. Esta balada es una de las canciones más emblemáticas de las Navidades en México, Estados Unidos y toda América Latina.

«Navidad sin ti»: la versión emocional del clásico

Originalmente compuesta por Marco Antonio Solís , esta emotiva balada promete convertirse en un nuevo éxito que traspasará fronteras, siguiendo la estela de sus anteriores himnos navideños.

«Navidad sin ti» expresa la nostalgia y la melancolía de pasar la Navidad lejos de la persona amada. Aunque es una época de alegría y unión, la canción refleja con ternura ese sentimiento de soledad y recuerdo.

El tema presenta un sonido de balada navideña con arreglos Big Band. La calidez de los instrumentos y la potencia vocal de Bisbal se unen para crear una atmósfera mágica. Su estribillo invita a conectar con los sentimientos más sinceros y a valorar la presencia de nuestros seres queridos:

“Navidad sin ti, blanca Navidad Un recuerdo más, una lágrima más Me hace tanto bien, recordar tu amor Soñar tu amor, sentir que aún estás.”

Con «Navidad sin ti», David Bisbal vuelve a llenar de emoción y esperanza las fiestas, reafirmando su lugar como una de las voces más queridas y universales de la música en español.

Gira «Todo es posible en Navidad»

El artista acompaña este lanzamiento con su gira «Todo es posible en Navidad», que ya reporta varias fechas con entradas agotadas (Sold Out).

Próximas fechas de la gira:

• 15 nov: Almería – Pza. de Toros (Sold Out)

• 22 nov: Sevilla – Fibes (Sold Out)

• 29 nov: Bilbao – Bilbao Arena Miribilla

• 05 dic: Zaragoza – Pabellón Príncipe Felipe

• 06 dic: Valencia – Roig Arena (Sold Out)

• 13 dic: A Coruña – Coliseum

• 19 dic: Málaga – Pabellón Martín Carpena

• 20 dic: Granada – Pº de Deportes (Sold Out)

• 22 dic: Madrid – Movistar Arena (Sold Out)

• 23 dic: Barcelona – Palau Santa Jordi