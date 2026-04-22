David Bisbal presenta su versión del clásico Vivir así es morir de amor

El nuevo videoclip de la canción fue filmado en el emblemático Palacio Real de Aranjuez, combinando excelencia vocal con un entorno patrimonio de la Unesco.
El artista David Bisbal estrena sencillo grabado en el Palacio Real de Aranjuez
• El intérprete almeriense lanza una reinterpretación elegante del éxito de Camilo Sesto como adelanto de su próximo álbum de estudio.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE. UU.- El artista David Bisbal ha lanzado oficialmente su nuevo sencillo titulado “Vivir así es morir de amor”, una cuidada reinterpretación del éxito inmortal de Camilo Sesto. Esta pieza musical sirve como carta de presentación de su próxima producción discográfica, inaugurando una etapa artística que se caracteriza por la sofisticación sonora y un estilo visual refinado.
En esta entrega, el cantante refuerza su faceta de crooner, priorizando los arreglos elegantes y una ejecución vocal que aporta una dimensión contemporánea al tema original. Según el propio autor, este proyecto surge con el propósito de rescatar joyas musicales del pasado para presentarlas a las audiencias actuales, permitiendo que quienes no vivieron la época original puedan conectar con estas melodías. Para el artista, el proceso de estudio de estas composiciones ha representado tanto un privilegio como un profundo aprendizaje profesional.
La respuesta del público ante esta propuesta fue anticipada el pasado mes de marzo, cuando el intérprete presentó el tema en directo, logrando una recepción positiva que vaticinaba el éxito del lanzamiento oficial en plataformas digitales.
Producción audiovisual en escenarios históricos
El videoclip que acompaña a la canción fue filmado en el Palacio Real de Aranjuez, sitio declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. La elección de este enclave, que históricamente ha servido de inspiración para grandes compositores como Joaquín Rodrigo, refuerza la atmósfera de excelencia y elegancia que busca transmitir esta nueva etapa de su carrera. La producción visual aprovecha la arquitectura y los jardines del palacio para enmarcar una propuesta que fusiona la historia con la modernidad.
Con este lanzamiento, el almeriense reafirma su posición como una de las voces más versátiles del ámbito hispano, explorando nuevos territorios sonoros sin abandonar la esencia que ha definido su trayectoria. “Vivir así es morir de amor” ya se encuentra disponible para los oyentes en todas las plataformas de reproducción digital.
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