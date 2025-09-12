David Duchovny presenta la serie Expedientes Desclasificados en HISTORY

El actor David Duchovny explora misterios históricos en su nueva seriedocumental

• El reconocido actor David Duchovny explora la verdad detrás de operaciones gubernamentales secretas, ahora reveladas en la nueva serie Expedientes desclasificados de HISTORY.

• Expedientes desclasificados es una nueva serie documental que profundiza en búnkeres secretos, espionaje y misiones militares que han permanecido ocultas por décadas.

(12/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La serie documental Expedientes desclasificados con David Duchovny se estrena en el canal HISTORY, ofreciendo una mirada profunda y reveladora a las operaciones gubernamentales más secretas de la historia reciente. Conducida y producida por el actor David Duchovny, conocido por su papel en The X-Files, el programa promete desenterrar la verdad detrás de mitos y conspiraciones, utilizando documentos gubernamentales que han sido recientemente desclasificados.

David Duchovny explora el espionaje y los secretos

A través de diez episodios, la serie presenta una variedad de historias que van desde el origen de la leyenda del Área 51 hasta audaces rescates que parecen sacados de una película de Hollywood. El actor, ganador de dos Globos de Oro, se sumerge en temas como búnkeres nucleares, experimentos de manipulación mental, alianzas con la mafia y proyectos para detonar la Luna, demostrando que la realidad a menudo supera la ficción. Según Duchovny, la serie busca ir más allá de la superficie y revelar historias intrigantes que no temen ir «hasta el fondo».

En declaraciones a la prensa, Duchovny, quien se define como escéptico y una «persona basada en la ciencia», subraya la importancia de los hechos verificables que son el núcleo de cada caso. Él considera que la desclasificación de documentos es una ley fundamental que obliga a los gobiernos a ser transparentes, esperando que esto disuada a las personas de realizar acciones indebidas. La serie combina material de archivo con recreaciones y entrevistas a expertos, como historiadores, ex agentes de inteligencia, analistas militares y científicos.

Misiones encubiertas y operaciones históricas

La primera temporada se adentra en eventos cruciales del siglo XX, como la creación del avión espía Lockheed U-2 durante la Guerra Fría, que consolidó la leyenda del Área 51. También examina la audaz operación de Israel para capturar un avión MiG-21 soviético y el desastre del cohete R-16, que permaneció oculto por casi cuatro décadas. La serie revela las ingeniosas operaciones de inteligencia que marcaron la historia, como la «Canadian Caper» que inspiró la película Argo, donde un equipo de cine ficticio se utilizó para rescatar a diplomáticos estadounidenses en Irán.

El programa también aborda temas más oscuros, como los experimentos del Proyecto Manhattan y los intentos de crear híbridos humanos-primates en la Unión Soviética. Duchovny explora programas de control mental como MK-Ultra, donde la CIA investigó el uso de drogas psicoactivas y habilidades paranormales con fines de espionaje. La serie culmina analizando alianzas secretas y la colaboración de gobiernos con el crimen organizado, revelando cómo figuras del régimen nazi fueron reclutadas para la carrera espacial estadounidense y cómo la CIA recurrió a la mafia para intentar eliminar a Fidel Castro. Según Duchovny, lo que revelan las historias son motivaciones profundamente humanas, reduciendo los grandes acontecimientos históricos a la escala individual.

Los secretos del Área 51: ¿verdad o ficción?