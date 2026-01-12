David Gibello destaca como el finalista más votado en los Influencer Awards Spain 2026

El creador de contenido gastronómico David Gibello se posiciona como la figura más votada por el público en la sexta edición de los prestigiosos galardones digitales en España.
El cocinero David Gibello lidera las votaciones de gastronomía en los Influencer Awards Spain 2026
• Con un enfoque en la influencia real y la autenticidad, los premios nacionales reconocen la trayectoria y el compromiso social de Gibello en el sector culinario.
(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La sexta edición de los Influencer Awards Spain 2026 ha iniciado su fase final destacando al cocinero David Gibello como el creador de contenido más votado por el público en la categoría de Gastronomía. Estos premios, consolidados como el referente nacional para reconocer la influencia real en redes sociales, fundamentan su selección en la nominación y el voto directo de los seguidores, distanciándose de métricas superficiales para premiar el impacto genuino de los autores en su comunidad.
Nacido en Talavera de la Reina, David Gibello ha logrado captar la atención de la audiencia no solo a través de sus recetas accesibles, sino también mediante un marcado compromiso social. El autor ha participado activamente en iniciativas solidarias con organizaciones como TEA Talavera, Apto Navalmoral y en eventos benéficos para la recaudación de alimentos destinados a Cáritas. Esta es la sexta ocasión consecutiva en la que Gibello alcanza la fase de finalista y la segunda vez que se posiciona como el aspirante con mayor respaldo en votos por parte de los usuarios.
Competencia en la categoría de gastronomía
En esta edición de los Influencer Awards Spain 2026, Gibello comparte la lista de finalistas con figuras de renombre internacional y expertos del sector culinario. Entre sus competidores se encuentran el Chef José Andrés, el maestro cortador de jamón Emilio García Ortigosa, el especialista en quesos Santiago Mohedano y el canal de YouTube Cocitubers. La organización destaca que esta categoría refleja la diversidad y el alto nivel de la creación de contenido gastronómico actual en España.
La presente edición cuenta con 20 categorías que reúnen a personalidades destacadas de la comunicación y el entorno digital, tales como Ibai Llanos, Laura Escanes, Marina Rivers, Plex, y deportistas como Saúl Craviotto, entre otros. Estos nombres representan la excelencia en la creación de contenido y la capacidad de generar conexiones auténticas con sus audiencias.
Consolidación de los premios a la excelencia digital
Los galardones continúan su trayectoria premiando la autenticidad tras una exitosa edición anterior celebrada en el Hotel Canopy de Madrid. En aquella ocasión, el evento contó con la presentación de Eva Isanta y Josefina Grosso, cerrando con la participación musical del grupo Roi Porto. La estructura de los premios busca validar el apoyo constante de los seguidores frente a la volatilidad de las tendencias virales, fortaleciendo el ecosistema de los creadores de contenido.
Con esta nominación, David Gibello refuerza su posicionamiento en el ámbito culinario digital, combinando su pasión por la cocina con una labor humanitaria que resuena entre el público votante de los Influencer Awards Spain 2026.
