Demi Lovato lanza himno pop-punk Substance

NUEVO SENCILLO + VÍDEO DISPONIBLE AHORA

8º ÁLBUM DE ESTUDIO SALE EL 19 DE AGOSTO DE 2022

(16/Jul/2022 – web) LatAm.- La superestrella mundial nominada al GRAMMY Demi Lovato ha lanzado su nuevo sencillo Substance. Escúchalo AQUÍ – el himno pop-punk es la segunda canción de su próximo octavo álbum de estudio HOLY FVCK que saldrá el viernes 19 de agosto de 2022 a través de Island Records. Además, Demi ha revelado la lista de canciones del álbum, que incluye colaboraciones de Yungblud, Royal & The Serpant y Dead Sara.

“Estoy muy emocionada de compartir otra muestra de lo que está reservado para este álbum. Todos podemos relacionarnos con la búsqueda de algo más en la vida, y quiero que esta canción te haga sentir que te lo estás pasando muy bien mientras Lo haces ”, afirma Demi.

El video musical oficial, dirigido por Cody Critcheloe (SSION), hace un guiño a los videos musicales pop-punk de finales de los 90 y principios de los 2000, pero con un toque moderno. La imagen muestra a Demi junto a un grupo diverso divirtiéndose mientras causan estragos en escenas nostálgicas en un restaurante, una fiesta en una casa y finalmente terminan con una reverencia final irreverente en una alfombra roja.

Anoche, Demi pasó por Jimmy Kimmel ¡EN VIVO! para conversar sobre su nueva música y debutar con una emocionante presentación de “ Substance ”. “Substance” fue escrita por Demi, Oak, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Laura Veltz y Jordan Lutes (Jutes), y producida por Oak, Keith Sorrells, Alex Niceforo.

El muy esperado octavo álbum de estudio de Demi, HOLY FVCK , llega el viernes 19 de agosto de 2022. El álbum de 16 pistas es un viaje sónico basado en sus raíces de rock y pop-punk e ilustra una retrospectiva seria pero irónica de sus experiencias de vida. El primer sencillo del álbum, » Skin of My Teeth «, fue recibido con elogios tanto de los fans como de la crítica : The New York Times aplaudió el disco, «Fierce Punk-Pop», mientras que NPR lo elogió, «una pista contundente, hardcore y adyacente… fusiona sus inspiraciones con sus poderosas voces”.

Demi traerá el álbum a los fanáticos de América del Sur y América del Norte este otoño en su gira HOLY FVCK Tour. Producida por Live Nation, la gira de 32 fechas comienza el martes 13 de agosto en Springfield, IL en la Feria Estatal de Illinois antes de hacer paradas en América del Sur y del Norte en Belo Horizonte, Bogotá, San Francisco, Montreal, Nashville y más antes de terminar en Irving, TX en The Pavilion en Toyota Music Factory el domingo 6 de noviembre. Para el tramo norteamericano de la gira, habrá apoyo de DEAD SARA y Royal & The Serpent en fechas seleccionadas.

TRACKLIST DE HOLY FVCK :

1. Freak (ft. Yungblud)

2. Skin of My Teeth

3. Substance

4. Eat Me (ft. Royal & The Serpent)

5. HOLY FVCK

6. 29

7. Happy Ending

8. Heaven

9. City of Angels

10. Bones

11. Wasted

12. Come Together

13. Dead Friends

14. Help Me (ft. Dead Sara)

15. Feed

16. 4 Ever 4 Me

Fuente/Foto: UMusic