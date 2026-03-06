Deny K estrena Salte con una propuesta visual audaz en el género urbano

El artista colombiano Deny K lanza su nuevo sencillo y video musical Salte

• Con una propuesta que une el reggaetón y el merengue, Deny K lanza un sencillo cargado de energía bajo el sello independiente EMPIRE.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, EE.UU.- El artista urbano latino Deny K regresa a la escena musical con su más reciente sencillo titulado “Salte”, una pieza de reggaetón de alta energía que busca fortalecer su posicionamiento dentro del panorama actual de la música latina. El lanzamiento, que llega tras éxitos previos como “Caliente” y “Retumba”, destaca por un sonido dinámico arraigado en los ritmos caribeños y la producción moderna del género urbano.

Bajo el respaldo de la potencia global independiente EMPIRE, el colombiano Deny K ha desarrollado un catálogo sólido de colaboraciones con figuras como El Cherry Scom, Angel Dior, Kiko El Crazy y Dana Hourani, entre otros. Esta versatilidad le ha permitido conectar con audiencias diversas a nivel mundial, fusionando elementos de dembow y reggaetón con influencias contemporáneas que impulsan su evolución artística.

El video musical de “Salte” complementa el audio con una propuesta cinematográfica que presenta dos estilos musicales distintos, urbano latino y merengue/mambo, integrados bajo una visión temática unificada. Según explicó el propio Deny K en tercera persona, la obra busca transmitir que, a pesar del dolor o las dificultades del amor, la vida continúa y el objetivo principal es disfrutar a través de la música.

En una decisión creativa orientada a desafiar estereotipos, el artista utiliza cambios drásticos de vestimenta y estilo en el material audiovisual. El concepto busca reflejar la libertad artística en un entorno que suele emitir juicios antes de comprender las propuestas estéticas. Con este estreno, el intérprete reafirma su compromiso de entregar contenidos visualmente impactantes que amplifican su alcance en la industria global.

