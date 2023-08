Descubre cómo desenmascarar mentiras y sorpréndete con el esperado estreno de Poker Face en Universal +

(9/Ago/2023 – web) LatAm.- Prepárate para el Gran Estreno! El próximo 17 de agosto a las 20:30 hrs COL/PAN Universal + te trae «Poker Face», su nueva serie original que promete cautivarte desde el primer momento. Con la increíble actuación de Natasha Lyonne, conocida por su brillante desempeño en «Russian Doll» y «Orange Is the New Black». Esta serie te sumergirá en la vida de Charlie Cale, una ex jugadora de póker convertida en mesera de casino con un increíble don para detectar mentiras, su vida cambia por completo cuando su mejor amiga es asesinada de manera trágica.

Gracias a sus habilidades, Charlie deberá luchar por su supervivencia en un emocionante juego de engaños y revelaciones ¿Cómo lo logrará? Aquí te compartimos algunas técnicas que utiliza su ingeniosa protagonista y que de seguro te ayudarán a desenmascarar a los mentirosos en tu vida:

• Observa las microexpresiones faciales: Son las «pistas» instantáneas del rostro que en ocasiones revelan más de lo deseado. Imagina a tu amigo asegurando que no tocó el último trozo de pizza, mientras un fugaz destello de culpabilidad cruza velozmente por su rostro. Mantén un ojo atento a cambios sutiles en la postura, como el lenguaje de las manos, que pueden desenmascarar nerviosismo o ansiedad.

• Observa la congruencia: Imagina que estás viendo una película de doblaje mal hecho: las palabras no coinciden con los labios. Si alguien dice que está feliz, pero su lenguaje corporal parece haber visto un fantasma, algo no calza… ¡Parece que el «doblaje» de su emoción necesita un ajuste!

• Haz preguntas abiertas y específicas: Preguntar detalles a alguien que miente es como pedirle que describa una película que nunca vio. Si empieza a titubear y a inventar tramas más complicadas que una novela de misterio, es posible que esté improvisando sobre la marcha.

• Observa el nivel de ansiedad: Si alguien está nervioso y comienza a arreglarse el cabello más seguido que un modelo en una sesión de fotos, podríamos estar viendo señales de que algo no está del todo claro.

• Evalúa cambios en el lenguaje verbal: Imagina que estás jugando a «Ve al espejo y cambia de personalidad». Si alguien pasa de hablar en primera persona a referirse a sí mismo en tercera persona, como si fuera su propio narrador, podríamos tener una historia poco convincente en nuestras manos.

Utiliza estas técnicas para detectar mentiras y acompaña a Charlie a descubrir quién oculta la verdad en Poker Face, gran estreno jueves 17 de agosto las 20:30 hrs COL/PAN por Universal +

Vía Praestigium