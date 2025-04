Descubre la magia de ‘De Rey a Rey’: Alejandro Fernández lanza su tercer sencillo en homenaje a su padre

¿Qué hace único el nuevo álbum de Alejandro Fernández? Conoce ‘Un Millón de Primaveras’

(4/Abr//2025 – web – Panama24Horas) Miami, FL. EE.UU.- El reconocido ícono de la música mexicana, Alejandro Fernández, lanza su tercer sencillo “Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde La Plaza de Toros)”, como parte de su esperado álbum ‘De Rey a Rey’. Este homenaje sincero celebra el legado musical de su padre, Vicente Fernández, y reafirma la conexión profunda que une a padre e hijo en la música ranchera.

El álbum, que estará disponible para preordenar el 24 de abril, es una muestra de amor y respeto hacia las raíces que los unen. La grabación, realizada en el impresionante escenario de la Plaza de Toros “La México”, suma una interpretación inolvidable a la trayectoria de Alejandro, complementando éxitos recientes como “A Mi Manera” y “No Me Sé Rajar”, este último líder en las listas durante semanas consecutivas.

Con 11 sencillos #1 en la última década, Alejandro Fernández ha logrado hitos incomparables, consolidándose como una figura clave de la música regional mexicana y el pop. Su versatilidad artística le ha permitido colaborar con figuras internacionales como Beyoncé, Christina Aguilera y Julio Iglesias, trascendiendo fronteras y géneros musicales.

Además de su impacto en la música, Alejandro es reconocido por su compromiso humanitario, apoyando diversas causas sociales. Entre sus logros recientes, destaca su contribución a las víctimas de desastres naturales y su reconocimiento en el Congreso de EE.UU. por sus cuatro décadas de contribuciones a la cultura latina.

‘De Rey a Rey’ representa más que un tributo familiar; es un viaje emotivo a través de la evolución artística de Alejandro Fernández, consolidándolo como uno de los máximos referentes de la música latina.

FECHAS DE LA GIRA “DE REY A REY”

5 abril – Mérida, Foro GNP

12 abril – Morelos, Jardines de México

7 abril – Nuevo Vallarta, Explanada hotel Vidanta

18 y 19 abril – Palenque Texcoco

25 y 26 de abril – Palenque Aguascalientes

2 y 3 de mayo – Palenque Monterrey

Mayo 10 – Seattle, WA / WAMU Theater @Lumen Field

Mayo 11 – Portland, OR / Alaska Airlines’ Theater of the Clouds

Mayo 17 – San José, CA / SAP Center

Mayo 18 – Anaheim, CA / Honda Center

Mayo 21 – Highland, CA / Yaamava’ Theater

Mayo 23 – Salt Lake City, UT / Maverick Center

Mayo 24 – Denver, CO / Bellco Theater

Mayo 30 – Houston, TX / Toyota Center

Mayo 31 – San Antonio, TX / Frost Bank Center

Jun 01 – Austin, TX / H-E-B Center at Cedar Park

Jun 06 – Chicago, IL / United Center

Jun 08 – Toronto, ON / Coca-Cola Coliseum

Jun 13 – Reading, PA / Santander Arena

Jun 14 – Brooklyn, NY / Barclays Center

Jun 15 – Fairfax, VA / EagleBank Arena

Jun 19 – Atlanta, GA / Gas South Arena

Jun 21 – Miami, FL / Kaseya Center

Jun 22 – Estero, FL / Hertz Arena

Sep 06 – Fort Worth, TX / Dickies Arena

Sep 07 – El Paso, TX / UTEP Don Haskins Center

Sep 12 – Phoenix, AZ / Arizona Financial Theatre

Sep 13 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 15 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 19 – Sacramento, CA / Golden 1 Center

Sep 20 – Los Ángeles, CA / The Kia Forum

Sep 21 – San Diego, CA / Viejas Arena