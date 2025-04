Descubre THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD, un drama bélico de pasión prohibida que marcará historia

THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD, la épica historia de amor y valor en la segunda guerra mundial

«Una serie descomunal y visualmente impactante que supera todas las expectativas.» – The Hollywood Reporter

«Una epopeya bélica que fusiona coraje, drama y pasión de manera magistral.» – The Guardian

«Una adaptación impecable y emocionante de una novela galardonada que realza el talento de Jacob Elordi. 5 de 5 estrellas.» – BBC

(8/Abr//2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Basada en la novela ganadora del Booker Prize de Richard Flanagan, THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD relata la intensa vida del soldado Dorrigo Evans, quien enfrenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial mientras vive un amor prohibido que desafía tanto su destino personal como las expectativas de su entorno.

El drama, escrito por Shaun Grant y dirigido por el cineasta Justin Kurzel, se perfila como una propuesta revolucionaria en el género bélico. Con escenas de alto impacto, la serie combina acción implacable y un realismo emocional que sumerge al espectador en cada instante de la narrativa. La transformación física de Jacob Elordi para interpretar a un personaje complejo y lleno de matices refuerza la autenticidad de THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD.

La producción cuenta, además, con la destacada participación de actores internacionales como el nominado al Oscar Ciarán Hinds, Odessa Young, Olivia DeJonge y Simon Baker, quienes aportan profundidad y dinamismo a este proyecto que se convierte en uno de los dramas más esperados del año.

Universal+ anuncia el estreno de THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD para el 18 de abril de 2025 en Latinoamérica. La serie estará disponible de manera exclusiva en este canal y a través de plataformas específicas, permitiendo que el público disfrute de un drama que promete transformar el panorama televisivo con su mezcla de historia, acción y romance prohibido.

LA HISTORIA REAL QUE INSPIRÓ LA SERIE

Inspirada en hechos reales, la trama se fundamenta en la historia de Dorrigo Evans, un soldado-cirujano que, mediante métodos innovadores, se destacó al salvar vidas durante la guerra. En paralelo, su enfrentamiento con un romance prohibido marca un antes y un después en su vida, impactando profundamente a su familia y redefiniendo su futuro.

PRODUCCIÓN Y DETALLES

Esta serie, adaptada de la novela de Richard Flanagan, cuenta con la producción ejecutiva de Jo Porter y Rachel Gardner. Con el apoyo de Screen Australia y los fondos Made in NSW y PDV de Screen NSW, THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD se posiciona como una obra de alta calidad que también se estrenará en Prime Video en Australia, Nueva Zelanda y Canadá antes de su lanzamiento en Latinoamérica.

En exclusiva, THE NARROW ROAD TO THE DEEP ROAD formará parte del paquete de canales de Universal+, integrándose a Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Comedy, Universal Crime y Universal Reality. Los televidentes podrán acceder a su programación completa a través de cableoperadores como +Movil y Tigo, o mediante Amazon Prime Video Channels, asegurando que el impacto de esta serie llegue a audiencias en toda la región.