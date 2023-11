DIVINA COMIDA México regresa para una segunda temporada llena de sorpresas

La exitosa competencia culinaria y de entretenimiento, DIVINA COMIDA México, está de regreso con su segunda temporada

(3/Nov/2023 – web) México.- En esta segunda edición del reality DIVINA COMIDA México, 16 celebridades nos abrirán las puertas de sus casas para conocerlos mejor y revelarnos al final de esta fresca competencia, quién de ellos es el mejor anfitrión.

En el tráiler oficial se dan a conocer a las nuevas personalidades que participarán en la nueva temporada de este amado programa, invitándonos a echar un vistazo íntimo a sus universos a través de cenas casuales donde, en su papel de “hosts”, todos nos regalarán muchos momentos de diversión.

La segunda temporada de DIVINA COMIDA México fue realizada en coproducción de HBO Max, Imagen Televisión y Home & Health. Estrenará el 16 de noviembre en la plataforma y a partir del sábado 18 de noviembre podrás disfrutar dos episodios semanales en el canal de televisión abierta y a partir del jueves 23 de noviembre, también dos episodios nuevos cada semana en televisión de paga.

Stephanie Salas, Leslie Polinesia, Javier Ibarreche, José Ramón San Cristóbal “Estaca”, Susana Zabaleta, Slobotzky, Ricardo Pérez, Eduardo Videgaray, Daniela Rodrice, Dani Valle, Sabine Moussier, Nacho Lozano, José Luis Roma, Mariana Botas, Yuriria Sierra y Coco Celis, serán los protagonistas de esta producción (versión mexicana) del reconocido formato Come Dine with Me, creado por ITV Studios, cuyo formato original surgió en Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo.

Esta nueva edición promete mucha diversión, pláticas entrañables, confesiones picantes y sobre todo, nos mostrará el lado más humano de cada uno de los participantes.

No te pierdas de la segunda temporada de DIVINA COMIDA México, para ser testigo de cuatro nuevas mesas en las que los participantes mostrarán sus dotes como anfitriones, sus habilidades culinarias, amor y dedicación, así como un poco de sana rivalidad.

Vía INK