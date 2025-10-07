Doble estreno en Universal+: Final explosivo de Family Law y nueva temporada de SurrealEstate

Nathan Fillion llega a Family Law para un final de temporada imperdible en Universal+

• Universal+ inicia octubre con dos grandes eventos: el cierre de la cuarta temporada de Family Law , con la estrella invitada Nathan Fillion, y el regreso de SurrealEstate con su tercera entrega de misterio paranormal.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Universal+ comienza octubre con una semana de estrenos que prometen mantener a los fanáticos pegados a la pantalla, combinando drama legal, suspenso paranormal y una dosis de misterio perfecta para la temporada. Los dos grandes lanzamientos son el esperado episodio final de Family Law y la tercera temporada de SurrealEstate.

Nathan Fillion en el explosivo final de Family Law

El 8 de octubre se estrena el episodio final de la cuarta temporada de Family Law, la aclamada ficción canadiense que sigue la vida de la disfuncional familia de abogados Svensson.

El cierre de temporada trae como gran sorpresa la incorporación estelar de Nathan Fillion (The Rookie, Superman) como estrella invitada. Fillion interpretará a Bud, un personaje enigmático que, en palabras de la protagonista Jewel Staite, «hará caer a todos de sus sillas». Fillion, conocido por su carisma, actualmente lidera el exitoso drama policial The Rookie, cuyas siete temporadas también están disponibles en Universal+.

El capítulo, titulado «Second Chances», cerrará arcos narrativos cruciales sobre las adicciones y las segundas oportunidades. Además, presentará un giro inesperado con Harry Svensson (Victor Garber) arriesgando todo al apostar por una arriesgada fusión con una firma rival.

SurrealEstate vuelve con más casas embrujadas

El 10 de octubre, el misterio y lo paranormal regresan a Universal+ con el estreno de la tercera temporada de SurrealEstate. Creada por George R. Olson, la serie sigue a Luke Roman (Tim Rozon) y Susan Ireland (Sarah Levy), agentes de la peculiar Roman Agency que se especializan en un negocio único: la venta de casas embrujadas.

En esta nueva entrega, el equipo de diez episodios enfrentará algunos de los casos de posesión más inquietantes, recurriendo a métodos poco convencionales para «limpiar» propiedades comprometidas por presencias del más allá. El desafío es doble, pues una vez que los fantasmas y demonios son expulsados, deben vender la vivienda contra todo pronóstico. La tercera temporada también integrará nuevos miembros al equipo, alterando la dinámica interna de la agencia y poniendo a prueba los vínculos entre los protagonistas.

Todo el contenido de Universal+, incluyendo Family Law y SurrealEstate, se transmite también en sus canales premium: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, disponibles en los principales operadores de TV paga de la región.