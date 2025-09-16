Un nuevo sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann es el eje de un documental

Dirigida por Simon Rawles, la producción explora las hipótesis del caso, desde el secuestro hasta las teorías que involucraron a los propios padres, ofreciendo una mirada objetiva a uno de los crímenes más mediáticos de la historia.
Documental sobre el caso Madeleine McCann llega a Universal+
• Una nueva serie documental de Universal+ revive el misterio de la desaparición de Madeleine McCann, 18 años después, con material inédito y un enfoque en el principal sospechoso, Christian Brueckner.
(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A 18 años de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann, el caso que conmocionó al mundo regresa a la pantalla con el estreno de la serie documental Madeleine McCann: The Prime Suspect, a partir del 25 de septiembre en la plataforma Universal+. La producción, dirigida por el aclamado realizador Simon Rawles, se distingue por su acceso a material de archivo inédito y su enfoque en el principal sospechoso.
La serie documental aborda la misteriosa desaparición de la niña de 3 años, ocurrida el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz, Portugal. El programa ofrece una mirada profunda y objetiva, destacándose entre las numerosas investigaciones existentes por su enfoque renovado, que se centra en las evidencias que apuntan a la presunta culpabilidad de Christian Brueckner.
El caso que conmocionó a la opinión pública
La producción no solo traza una cronología de los hechos y presenta un recorrido por las distintas figuras que fueron consideradas sospechosas, sino que también revela cómo las pistas llevaron a Christian Brueckner, quien actualmente cumple una condena por abuso sexual, a ser el principal sospechoso. La serie incluye entrevistas con investigadores periodísticos que ofrecen una perspectiva adicional sobre este caso que continúa generando un gran impacto mediático.
El documental es un testimonio sobre cómo un solo hecho puede generar múltiples hipótesis a nivel mundial, abarcando desde el secuestro hasta un posible accidente.
3 datos cruciales del caso
El 3 de mayo de 2007, la niña británica Madeleine McCann desapareció de un apartamento turístico en un resort en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban cerca. A su regreso, notaron la ausencia de la niña. La investigación inicial estuvo plagada de hipótesis, e incluso los padres fueron declarados sospechosos. Pese a las numerosas pistas de testigos que afirmaban haber visto a Madeleine en diferentes partes del mundo, la niña nunca fue encontrada.
Un punto de controversia en el caso fue el libro Maddie, la verdad sobre la mentira, escrito por el ex inspector de policía portugués Gonçalo Amaral. En su texto, Amaral responsabilizaba directamente a los padres por la desaparición, lo que generó un gran revuelo y un freno en la publicación en Portugal. Por su parte, los McCann calificaron el libro como un obstáculo para la búsqueda de su hija.
El enfoque del documental se centra en el único sospechoso hasta la fecha, Christian Brueckner. Las autoridades han encontrado objetos que lo vinculan a otras actividades delictivas, y esta nueva fase de la investigación lo señala a él, ya que vivía en la zona de Praia da Luz en el momento de la desaparición.
Madeleine McCann: The Prime Suspect y otros contenidos de Universal+ están disponibles en los canales premium de la red, incluyendo Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, ofrecidos por los principales operadores de televisión paga en la región. La distribución global del documental es supervisada por Blue Ant Studios.
