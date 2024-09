Documentales conmovedores y realities de lujo: Los estrenos de Universal+ que no puedes perderte en octubre

Paris Hilton, thriller psicológico y el escándalo real: Los estrenos más esperados de Universal+ para octubre

(25/Sep/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Este mes de octubre, Universal+ trae una serie de estrenos exclusivos para Latinoamérica que abarcan desde documentales conmovedores y realities de lujo hasta thrillers psicológicos comparables a los grandes éxitos del género. Las producciones que llegan incluyen A Friend of the Family: Verdadera Maldad, el nuevo reality de Paris Hilton y The Ex-Wife, una serie que ya ha sido comparada con Gone Girl.

A Friend of the Family: Verdadera Maldad Estreno: 9 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

Este documental aborda el caso de Jan Broberg, actriz, activista y productora, quien fue secuestrada y abusada por un amigo de la familia, Robert Berchtold, en la década de los 70. La producción es un complemento a la serie limitada de Universal+, A Friend of the Family, y proporciona material inédito del caso.

El documental es una plataforma para que Jan revisite su doloroso pasado y, además, incluye una entrevista con otra víctima de Berchtold que rompe su silencio por primera vez. Este contenido busca no solo contar una historia, sino también generar conciencia sobre el abuso infantil.

Paris in Love Estreno: 15 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

El nuevo reality de Paris Hilton llega a Universal+ este octubre. Paris in Love sigue a la icónica socialité en la organización de su lujosa boda con Carter Reum. Durante los tres días de celebración, no faltaron complicaciones que hicieron que tanto Paris como su prometido enfrentaran momentos de estrés y emociones intensas.

Este reality confirma una vez más el carisma incomparable de Paris Hilton, quien ha sabido reinventarse a lo largo de los años y consolidarse como «la reina de los realities».

The Ex-Wife Estreno: 16 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

Basada en la novela The Ex-Wife de Jess Ryder, esta serie protagonizada por Catherine Steadman (de Downton Abbey) cuenta la historia de un matrimonio donde las apariencias engañan. Con una primera temporada de cuatro episodios, este thriller ha sido comparado con éxitos como Gone Girl y The Girl on the Train, y promete mantener al espectador al borde del asiento.

A Very Royal Scandal Estreno: 25 de octubre, 8:30 PM COL/PAN

Otro de los grandes estrenos del mes es A Very Royal Scandal, que recrea la entrevista que Emily Maitlis (interpretada por Ruth Wilson) realizó al Príncipe Andrés (Michael Sheen) en medio del escándalo que lo vincula con Jeffrey Epstein. La entrevista, que fue un «error colosal», no solo afectó su reputación, sino que también lo apartó de sus deberes reales.

La mini-serie ofrece una mirada profunda a cómo esta entrevista sacudió los cimientos de la monarquía británica, generando uno de los mayores escándalos en años recientes.

¡No te pierdas los estrenos exclusivos de Universal+ este octubre!

Además de estos grandes lanzamientos, los suscriptores de Universal+ en Latinoamérica podrán disfrutar de una variedad de contenido exclusivo en las señales Universal Premiere, Universal Comedy y Universal Reality. Puedes acceder a estos estrenos a través de los principales cableoperadores de la región o suscribiéndote a través de Prime Video Channels en Amazon Prime.

Descubre la programación completa de Universal+ en:

• +Movil: #561 Universal Premiere HD, #564 Universal Comedy HD, #565 Universal Reality HD

• Tigo: #1228 HFC – 193 one tv Universal+ Premiere HD, #1225 HFC – 190 one tv Universal+ Comedy HD, #1229 HFC – 194 one tv Universal+ Reality HD

• Amazon Prime: Adquiere Universal Plus a través de Prime Video Channels.

Universal+ continúa posicionándose como un líder en entretenimiento premium con una oferta variada y exclusiva para toda Latinoamérica.