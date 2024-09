Dónde ver la histórica T50 de Saturday Night Live HOY sábado en Panamá

Saturday Night Live regresa hoy 28 de septiembre con Jean Smart y Jelly Roll en su temporada 50

(28/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Hoy sábado 28 de septiembre, Saturday Night Live regresa en su histórica temporada 50 con un estreno muy esperado, donde la aclamada actriz Jean Smart, ganadora del premio Emmy® por su papel en la serie Hacks, debutará como anfitriona. La transmisión se llevará a cabo en vivo desde Nueva York a las 10:30 PM COL/PAN por Universal Premiere, disponible para toda Latinoamérica a través de Universal+.

Jean Smart es conocida por su interpretación de Deborah Vance, una legendaria comediante en la serie Hacks, papel que le otorgó su tercer Emmy®. Esta actuación marcó un hito en su carrera, mostrando cómo su personaje, con la ayuda de una joven guionista, logra renovarse y conectar con nuevas audiencias. A lo largo de su trayectoria, Smart ha ganado seis premios Emmy® y ha participado en series icónicas como Frasier, Samantha Who?, Watchmen, Fargo y Mare of Easttown.

La expectativa por su participación en SNL ha generado especulaciones sobre si en su monólogo de apertura interpretará a Deborah Vance, lo que sería un gran guiño a los fans de Hacks y una emocionante sorpresa para los seguidores del programa.

En la parte musical, Jelly Roll, un artista nominado al Grammy® y conocido por su conmovedora actuación en el segmento In Memoriam de los premios Emmy® 2023, donde interpretó su canción “I Am Not Okay”, también hará su debut en Saturday Night Live. Este talentoso músico acompañará a Smart en una noche que promete ser especial tanto para los artistas como para el público, considerando la relevancia histórica de esta temporada.

Universal+ será el encargado de transmitir en exclusiva el regreso de Saturday Night Live para toda Latinoamérica, a través de su canal Universal Premiere. Para quienes no puedan ver la transmisión en vivo, una versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

Este es un momento clave para SNL, un programa que ha dejado una marca indeleble en la televisión estadounidense durante cinco décadas. El regreso de la temporada 50 es un evento imperdible, y Jean Smart promete un inicio lleno de sorpresas y humor, mientras que Jelly Roll aportará su energía musical a la noche.

Los espectadores de Panamá y Colombia podrán sintonizar el estreno este sábado 28 de septiembre a las 10:30 PM a través de Universal Premiere, y disfrutar de este espectáculo en vivo, en simultáneo con su transmisión desde Nueva York.

Programación de Universal Plus:

Para disfrutar de todo el contenido de Universal Plus, los usuarios podrán acceder a los canales a través de los siguientes cableoperadores en Panamá:

+Movil:

• Universal Premiere HD #561

• Universal Comedy HD #564

• Universal Reality HD #565

Tigo:

• Universal+ Premiere HD #1228 HFC – 193 one tv

• Universal+ Comedy HD #1225 HFC – 190 one tv

• Universal+ Reality HD #1229 HFC – 194 one tv

Además, los usuarios de Amazon Prime también podrán adquirir Universal Plus a través de Prime Video Channels.

No te pierdas el gran regreso de Saturday Night Live este sábado 28 de septiembre, solo por Universal+.