E! Entertainment anuncia grandes estrenos para octubre

(3/Oct/2022 – web) Panamá.- E! Entertainment anuncia el gran estreno de las nuevas temporadas de su producción original A.M.O, un espacio para la reflexión acerca del papel de la mujer de hoy en la sociedad; y el show Celebrity Game Face que junto a invitados de lujo como Jimmy Kimmel, Jennifer Lopez entre otros, se divertirán con la audiencia de America Latina.

“A.M.O.” NUEVA TEMPORADA

Estreno Jueves 6 de octubre 7:10 PM COL / PAN

La conductora mexicana, nacida en Argentina, Angie Taddei (Cámbiame el Look, Jeans), la cantante mexicana Melissa López (Jeans) y la conductora mexicana Olivia Peralta (La Voz Kids), regresan con 12 nuevos episodios donde junto a aclamados invitados y expertos profundizan sobre el papel de la mujer moderna de hoy.

Cómo dar un buen cierre a una relación amorosa, sexualidad, diversidad, riesgo a lo viral, cómo aprender a soltar, cómo manejar las inseguridades, el body positive, y mucho más son sólo algunos de los debates que expondrán las conductoras para invitar a la audiencia a reflexionar con el único objetivo de contagiar amor propio y empoderamiento femenino.

“CELEBRITY GAME FACE”

Estreno lunes 10 de octubre 8:00 PM LATAM

El célebre actor y comediante Kevin Hart (Scary Movie, Little Fockers, Along Came Polly) regresa a Latinoamérica como productor ejecutivo y presentador de la nueva temporada DE estreno de “Celebrity Game Face” el lunes 10 de octubre a las 8pm (LATAM) en exclusiva sólo por E! Entertainment.

Con la participación especial de grandes estrellas que disfrutarán junto a la audiencia de los juegos más locos mientras compiten para ganar el codiciado trofeo «Hart of a Champion» y donar dinero a una organización benéfica de su elección, Kevin Hart organiza en cada episodio una noche de diversión y juegos con parejas de celebridades, todos jugando de forma remota desde sus propios hogares. ¡Desde trivias hasta desafíos físicos ridículos, cada ronda mostrará un lado nuevo, divertido e inesperado de ellos que nunca hemos visto!

