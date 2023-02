E! Entertainment estrena la nueva serie “Completamente Honesta”, con Laverne Cox

(2/Feb/2023 – web) Panamá.- La aclamada actriz, defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Laverne Cox, llega a Latinoamérica con el estreno de su nueva serie para demostrar que puede deslumbrar a las estrellas dentro y fuera de la alfombra roja, lista para romper paradigmas y generar conciencia.

El lunes 6 de febrero a las 8pm LATAM, E! Entertainment, estrena en exclusiva la nueva serie “Completamente Honesta, con Laverne Cox”, un espacio íntimo en donde la aclamada actriz y activista de los derechos LGBTQI+, Laverne Cox (Orange Is The New Black, The Blacklist, Inventing Anna) dará visibilidad a nuevas perspectivas e importantes reflexiones como los estigmas contra las mujeres transgénero y mucho más.

Con audacia y una profunda intimidad, la presentadora estrella de las alfombras rojas de E! Entertainment, se sumerge en poderosas conversaciones con los talentos más influyentes de la actualidad mientras revela nuevas perspectivas, historias inspiradoras de adversidad y la fuerza impulsora detrás de las estrellas más fascinantes del momento.

“He trabajado mucho para convertirme en la mujer que soy hoy. Me siento honrada de además de ser la conductora de las alfombras rojas para E! Entertainment, poder protagonizar esta nueva serie donde a través de conversaciones honestas y profundas buscaremos inspirar a la audiencia. Hoy como una mujer de 50 años siento que estoy en mi mejor momento, enamorada y viviendo la vida de la mejor forma posible” afirmó Laverne Cox emocionada sobre su nueva producción.

Destacando a los creadores de tendencias y aquellos que tienen un impacto positivo en la industria de Hollywood, la serie comenzará con grandes invitadas nominadas a los Emmy Awards como Melanie Lynskey (The Last of Us, Don’t Look Up, Two and a Half Men), Nicole Byer (RuPaul’s Drag Race, 30 Rock) y Sheryl Lee Ralph (E.R, Criminal Minds, 2 Broke Girls).

12 DATOS CURIOSOS SOBRE LAVERNE COX QUE DEBES SABER

● Nació en Mobile, Alabama, es hija de una madre soltera y además tiene un hermano gemelo, quien fue el encargado de interpretar el pasado de Sophia Burset en Orange Is The New Black.

● Con solo 11 años intentó quitarse la vida: no solo sufría bullying en la escuela sino que además no sabía cómo lidiar con su identidad.

● Si bien ella no es la primera actriz transexual en tener una exitosa carrera en televisión, su papel como Sophia Burset en Orange Is The New Black contribuyó a romper prejuicios.

● Se graduó en la Marymount Manhattan College de Nueva York, Estados Unidos.

● Hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero afroamericana en participar en un reality show en 2008, en el programa «I Want to Work for Diddy».

● En 2010 se convirtió en la creadora y productora de su propio programa: #TRANSform me”. En el show, ella y otras dos mujeres transgéneros cambian el look de las chicas participantes.

● Realizó una sesión de fotos para la revista Allure donde posó completamente desnuda. Si bien en un primer momento le costó, se dio cuenta que esto era importante para desmitificar los tabúes que hay sobre el cuerpo de una mujer trans.

● Luego del éxito de su papel en Orange Is the New Black participó del reboot de «The Rocky Horror Picture Show» con uno de los papeles más emblemáticos de la producción como fue el de Dra. Frank‑N‑Furter.

● En 2015 publicó su libro de memorias. El título es «Daring to Be Myself: A Memoir» (Atreviéndome a ser yo misma: Una memoria).

● En 2014 volvió a sorprender convirtiéndose en la primera mujer transgénero en ser portada de la Revista Time.

● Ese mismo año, en 2014, fue nombrada Mujer del Año por Glamour. Este premio se entrega anualmente a una mujer que comienza y promulga el cambio.

● Fue la primera mujer transgénero en ser nominada a un Emmy por su papel de Sophia Burset en Orange Is the New Black. No ganó en esa oportunidad, sin embargo, al año siguiente logró llevarse la estatuilla por The T Word, un documental sobre la identidad transgénero.

Vía Praestigium