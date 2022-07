E! Entertainment presenta un adelanto de la segunda temporada de “Ojos de Mujer”

(7/Jul/2022 – web) LatAm.- E! Entertainment lanza un adelanto exclusivo de la 2da temporada de su producción original “Ojos de Mujer” con una inyección única de emociones, opiniones honestas, empoderamiento femenino y mucha sororidad. El exitoso talk show llega muy pronto a Latinoamérica.

Liderado por la estrella de las redes sociales en Latinoamérica, Chiky BomBom, la actriz y modelo, Elizabeth Gutiérrez (“Corazón Salvaje”), la presentadora y comediante, Érika de la Vega (“Latin American Idol”, “Toy Story 3”) y con la moderación de Carla Medina, “Ojos de Mujer” presenta un avance especial de su nueva temporada en donde las conductoras hablan sobre lo que la audiencia puede esperar de está nueva entrega mientras revela la espectacular química entre ellas.

“Ya estamos listas para volver a compartir con la audiencia este espacio único para dialogar sobre todo lo que hoy nos preocupa y afecta. Como mujeres nos unimos en esta producción junto a E! bajo el mismo objetivo: inspirar, motivar y contagiar empoderamiento en toda la región. En este adelanto podrán conocer mucho más sobre cada una de nosotras y todo lo que les estamos preparando” expresó Chiky Bom Bom.

“Buscamos generar conversación en los hogares, desatar la iniciativa para que muchas más mujeres sepan todo lo que necesitan saber sobre sus derechos, romper paradigmas, diversidad y mucho más. “Ojos de Mujer” es una invitación constante a cuestionarnos todo lo que pasa a nuestro alrededor” afirmó Erika de la Vega.

Con opiniones tan diversas y puntos de vista tan únicos como sus personalidades, Érika de la Vega, Chiky BomBom, Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina están listas para hacer reír, llorar y reflexionar una vez más a la audiencia. Estas mujeres extraordinarias debatirán sobre temas de actualidad, algunos de ellos tabúes que nunca se habían tocado en televisión, dejando al descubierto su alma y sus pasiones.

“Ojos de Mujer” forma parte de una serie de producciones originales de NBCUniversal International Networks bajo el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y enaltecer la voz de las mujeres independientemente de su raza, edad, identidad de género y patrones de belleza entre ellos: “Con Carmen”, “Escuela Imparables”, “Belleza XL”, “Born To Fashion”, “Popsulas” y ”JuJu Boot Camp”.

¡No te pierdas la 2da temporada de “Ojos de Mujer”, muy pronto solo por E! Entertainment!

CONOCE MÁS SOBRE LAS GRANDES PROTAGONISTAS “OJOS DE MUJER”

CHIKY BOMBOM

Conocida internacionalmente como “Chiky BomBom La Pantera”, ha logrado cautivar a millones de seguidores no solo en América Latina, sino alrededor del mundo con sus histriónicos y enérgicos vídeos que comenzó a publicar desde 2015 en redes sociales transmitiendo alegría y mensajes positivos de una manera muy peculiar. Es originaria de República Dominicana, pero actualmente vive en los Estados Unidos junto a su hijo Cartier, el cual ha sabido criar sola, enfrentando una historia de vida fuerte e impactante, siendo un ejemplo total de resiliencia. Actualmente se destaca no solo por sus contenidos originales en las redes sociales, sino también porque ha logrado convertirse en una exitosa empresaria lanzando su propia marca de indumentaria y habiendo logrado traspasar la pantalla móvil para llegar a la TV de la mano de “Mira quien Baila” y muchas otras apariciones en programas de diversos países de la región.

Aunque la influencer publica sus videos desde el 2015, fue hace pocos meses que alcanzó su punto máximo en su carrera al publicar un video para transmitir energía a los internautas con la canción ‘Tengo la personalidad’, con la frase célebre “Buenas, buenas”.

Actualmente ya cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram y en TikTok ya alcanzó a los 6.8 millones. Esto se debe a que distintas famosas como Karol G, Greeicy Rendón, Lina Tejeiro, entre otras, usaron su clip de voz para sus redes sociales.

Con un carisma único que genera pasiones de multitudes, Chiky Bombom ha sabido transformar su lucha interna en un mensaje motivador e inspirador para todos sus seguidores, generando un contenido explosivo cargado de humor único.

ELIZABETH GUTIERREZ

Aclamada actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana, es reconocida por su participación en series y telenovelas, particularmente en El rostro de Analía y por su relación con el actor William Levy con quien tiene dos hijos.

Inició su carrera en el medio en el reality show Protagonistas de novela en al año 2003. Su carrera como actriz comenzó en el año 2005 con la telenovela Olvidarte jamás de Venevisión International en la que interpretó a “Isabella”, quien era el personaje antagónico de la historia.

Durante el 2006 y 2007 participó en la telenovela Acorralada de Univisión en la cual hizo el rol de “Paola Irazábal”, hermana de David Zepeda y William Levy en la historia.

También ha participado en telenovelas como Amor comprado con José Ángel Llamas y Zully Montero, en la que tuvo su primer protagónico; y en 2008 El rostro de Analía, su segundo estelar, en la que interpretó dos personajes, esta última transmitida en México por Televisa y coprotagonizada por el actor argentino Martín Karpan.

En 2009 trabajó en la nueva versión de Corazón Salvaje para Televisa en México. En esta telenovela interpreta a Rosenda, uno de los personajes antagónicos de la historia junto a Aracely Arámbula entre otros. En 2010 protagonizó la telenovela de Telemundo El fantasma de Elena junto a Segundo Cernadas.

ERIKA DE LA VEGA

Aclamada presentadora, locutora y comediante venezolana, reconocida por su carismática personalidad, humor irreverente y su amplia trayectoria en el medio artístico.

Comenzó su carrera en la radio, donde estuvo por 18 años acompañando a los oyentes en Venezuela en su regreso a casa y en los circuitos radiales más importantes del país. Su voz altamente reconocida la llevó a interpretar “la muñeca Dolly” en la versión en español de Toy Story 3. Así mismo, Erika incursionó con éxito en el mundo de la televisión, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, conduciendo importantes programas de distintos formatos. En 2012 se convirtió en la primera mujer en producir y presentar su propio late night show en Venezuela: Erika Tipo 11, a través de la señal de Venevisión Plus, con el que logró romper paradigmas, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la televisión venezolana.

En 2014 Erika se mudó a Miami para llevar el formato de Erika Tipo11 a Telemundo Internacional bajo el nombre de El Show de Erika Casi Late Night. Este nuevo proyecto vino cargado de todo el ingenio que derrocha tanto en sus conocidos monólogos como en las entrevistas que le realizó a reconocidos artistas de la televisión hispana como Miguel Varoni, Rafael Amaya, Chino y Nacho, la Dra. Polo, Gabriel Porras y María Celeste Ararás, entre muchos otros.

CARLA MEDINA

Reconocida conductora, actriz, cantante y actriz de doblaje mexicana. Es una de las presentadoras de E! Entertainment en Latinoamérica, especializada en la cobertura de alfombras rojas. Ganó reconocimiento en México desde muy joven tras haber sido presentadora en Disney Channel Latinoamérica y TV Azteca, entre otras señales, para luego incorporarse a E! Entertainment, donde ha entrevistado a grandes estrellas internacionales como Charlize Theron, Brad Pitt, Hugh Jackman, One Direction, Melissa McCarthy, entre muchos otros. También, Carla ha desarrollado un amplio portfolio de grandes proyectos dentro de la industria del entretenimiento, a nivel musical a través de la obra teatral “Hoy no me puedo Levantar”, en cine a través del rol de actriz de doblaje en películas como “Coco” (Agente de Salidas), “Zootopia” (Bellwether), “The Muppets” (Verónica), “Toy Story 3” (Trixie), las sagas de “Tinkerbell” (Vidia), y en la escritura con el lanzamiento de sus libros “Soñando Despierta” y “Luna de Sal”.

