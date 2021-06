E! People′s Choice Awards 2021 ¡Ya tienen fecha!

Los únicos premios donde los fans son los únicos jueces ya tienen fecha para su nueva edición para una vez más honrar a las estrellas favoritas de los fanáticos en 44 categorías de películas, televisión, música y cultura pop.

(31/May/2021 – web) EE.UU.- Ya empezó la cuenta regresiva para otra gran edición de los E! People’s Choice Awards 2021 que una vez más celebrarán todas las formas de entretenimiento, elegidos íntegramente por los fanáticos y el público a través de votaciones en todo el mundo. En cada una de las 44 categorías, los fans de todo el mundo y Latinoamérica pronto podrán elegir a las estrellas que representan lo mejor del mundo del cine, la televisión, la música y la cultura pop del año.

La transmisión celebrará un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo el año, transmitido en vivo el 7 de diciembre de forma excluisva sólo a través de E! Entertainment.

Jennifer Lopez (PEOPLE’S ICON 2020), Will Smith (THE MALE MOVIE STAR OF 2020), Chris Hemsworth (THE ACTION MOVIE STAR OF 2020), Grey’s Anatomy (THE SHOW OF 2020), Keeping Up with the Kardashians (THE REALITY SHOW OF 2020), Mandy Moore (THE DRAMA TV STAR OF 2020), Sofia Vergara (THE COMEDY TV STAR OF 2020), Justin Bieber (THE MALE ARTIST OF 2020), Ariana Grande (THE FEMALE ARTIST OF 2020), BTS (THE GROUP OF 2020), Becky G (THE LATIN ARTIST OF 2020), Zendaya (THE STYLE STAR OF 2020), entre muchas otras estrellas fueron solo algunos de los grandes elegidos por los fans en la última edición.

¿Listos para conocer quienes serán las mejores estrellas del 2021? Pronto sólo los fans decidiran una vez más quienes han sido los mejores a través del proceso de votación que iniciará próximamente.

Vía Praestigium