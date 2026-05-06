Eduardo Casanova y el VIH: atresplayer lanza producción de Jordi Évole

El actor y director Eduardo Casanova revela que vive con el virus desde los 17 años en un documental producido por Jordi Évole para combatir la serofobia.
Atresplayer estrena el documental Sidosa sobre Eduardo Casanova y el VIH
• Atresmedia y Producciones del Barrio presentan un viaje catártico sobre la realidad actual del virus a través del testimonio inédito de Eduardo Casanova.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La plataforma atresplayer estrena este domingo, 10 de mayo, el documental titulado Sidosa, una producción que profundiza en la vida de Eduardo Casanova y el VIH. El proyecto, producido y conducido por el periodista Jordi Évole, representa un hito en España al ser la primera vez que una figura de alta relevancia mediática hace público que convive con el virus desde los 17 años, respondiendo así a un histórico reclamo de activistas para combatir el estigma social y la serofobia.
Un testimonio contra el estigma
El documental, dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presenta como un viaje catártico que combina humor, emoción y memoria. A través del relato de Casanova, conocido por trabajos como La casa de las flores y Paquita Salas, la obra revela la faceta más íntima del artista y la realidad actual de quienes viven con el virus. El título, Sidosa, ha sido elegido por el propio protagonista como una forma de apropiarse del insulto para neutralizar la carga negativa y denunciar los prejuicios que aún persisten en la sociedad contemporánea.
Producción y trayectoria audiovisual
El rodaje de la pieza se llevó a cabo durante el pasado otoño, bajo la gestión de Atresmedia y Producciones del Barrio. Esta colaboración refuerza una trayectoria conjunta de formatos exitosos como Salvados, Lo de Évole y Anatomía de…, así como largometrajes documentales de la talla de Operación Palace y Eso que tú me das. Con este estreno mundial, la plataforma busca no solo ofrecer un perfil profundo del director, sino también aportar una herramienta de visibilización ante la problemática de la discriminación por motivos de salud.
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