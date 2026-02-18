El Agente Secreto llega a los cines de Latinoamérica tras sus nominaciones al Óscar 2026

MUBI estrena El Agente Secreto el thriller político nominado a cuatro Premios Óscar

• Escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, la cinta explora la corrupción y la resistencia a través de la historia de un profesor universitario perseguido durante el Carnaval.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La distribuidora global MUBI anunció el estreno en cines de El Agente Secreto, la nueva producción del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, programado para el próximo 26 de febrero de 2026. La cinta llega a la cartelera latinoamericana respaldada por cuatro nominaciones a los 98° Premios Óscar®, incluyendo las categorías de Mejor Película y Mejor Película Internacional.

Reconocimientos y trayectoria internacional

El Agente Secreto, escrita y dirigida por el autor de obras como Aquarius y Bacurau, tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2025. En dicho certamen, el filme fue elogiado por la crítica especializada, otorgándole a Mendonça Filho el premio a Mejor Director y a su protagonista, Wagner Moura, el reconocimiento como Mejor Actor.

Durante la temporada de premios de 2026, la película consolidó su éxito al ganar en los 83° Globos de Oro las categorías de Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Actor Principal – Drama para Moura. En los Premios de la Academia®, además de las candidaturas principales, destaca la nominación a Mejor Dirección de Casting para Gabriel Domingues.

Sinopsis y elenco

La trama sigue a un profesor universitario que viaja de São Paulo a Recife durante la semana de Carnaval con el objetivo de reencontrarse con su hijo. Sin embargo, descubre que es vigilado por sus nuevos vecinos, viéndose atrapado en una red de espionaje y corrupción política. Según el material informativo de MUBI, la obra es un retrato apasionante sobre la traición y la resistencia que busca resonar con el contexto global contemporáneo.

El elenco estelar está encabezado por:

• Wagner Moura (Narcos, Civil War)

• Maria Fernanda Cândido (The Traitor)

• Gabriel Leone (Verdades Secretas)

El estreno de El Agente Secreto se realizará de manera simultánea en varios países de la región. En México y Chile, la distribución estará a cargo de MUBI; en Argentina y Uruguay mediante Maco Cine; en Colombia por Cineplex Colombia; y en Perú, Ecuador, Bolivia y Centroamérica a través de Cineplex USA.

