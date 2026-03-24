El álbum Selena LIVE regresa remasterizado con un tema inédito en vivo

Selena LIVE estrena versión nunca antes publicada de Missing My Baby

• Tras cumplirse décadas de su éxito original, el álbum Selena LIVE vuelve a las plataformas digitales con tecnología Dolby Atmos y nuevas ediciones en vinilo.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Miami, Estados Unidos.- El álbum ganador del Grammy de la artista Selena Quintanilla, titulado Selena LIVE, regresa al mercado musical con un lanzamiento remasterizado especial que destaca por la inclusión de una versión en vivo nunca antes publicada del tema “Missing My Baby”. Esta pieza recién revelada permite a los seguidores de la intérprete apreciar la energía y la carga emocional que caracterizaron sus presentaciones sobre el escenario.

El legado histórico de una grabación icónica

Originalmente publicado en el año 1993, Selena LIVE fue registrado en la ciudad de Corpus Christi, Texas. El material discográfico logra capturar la vibrante presencia escénica de la cantante y su capacidad para fusionar diversos géneros de la música mexicana. Gracias a esta producción, Selena Quintanilla se consolidó como una de las voces más influyentes de la industria latina, obteniendo en el año siguiente el premio al Mejor Álbum Mexicano-Americano en la 36ª edición de los Grammy.

Innovación tecnológica y nuevos formatos

La nueva entrega de Selena LIVE busca acercar al público a la conexión que la Reina de la música tejana mantenía con su audiencia. El repertorio incluye clásicos como “Como la Flor”, “Baila Esta Cumbia” y “La Carcacha”, ahora presentados con un sonido optimizado.

El álbum remasterizado se encuentra disponible en plataformas digitales bajo formatos de audio avanzados, tales como Dolby Atmos y Spatial Audio. Asimismo, se ha anunciado la disponibilidad para preorden de tres variantes en formato vinilo y una edición en CD, ofreciendo diversas opciones para los coleccionistas y nuevos oyentes de este registro histórico.

Contenido de Selena LIVE (Remastered)

1. Como la Flor/Baila Esta Cumbia – Live

2. Amame, Quiéreme/Siempre Estoy Pensando en Ti – Live

3. Ven Conmigo/Perdóname – Live

4. ¿Qué Creias? – Live

5. Si la Quieres – Live

6. Porque le Gusta Bailar Cumbia – Live

7. Missing My Baby – Live

8. La Carcacha/Besitos – Live

9. Ya Ves/Las Cadenas/Yo Te Amo – Live

10. No Debes Jugar

11. Tu Robaste Mi Corazón (dueto con Emilio Navaira)

12. La Llamada

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