El arte como herramienta para fortalecer la salud mental en Transformándonos

La psicóloga Geanelli González analiza junto a Giselle de la Hoz el papel de la creatividad en la sanación de traumas y el bienestar emocional.
Programa Transformándonos analiza el impacto del arte en la salud mental
• El programa televisivo explora cómo la pintura, la música y la escritura actúan como mecanismos terapéuticos para reducir el estrés y la ansiedad.
(8/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa televisivo Transformándonos dedica una edición especial este lunes 11 de mayo al estudio de la salud mental y su estrecha relación con las expresiones artísticas. Durante la emisión, se examinará de qué manera la creatividad se constituye como una herramienta esencial para el robustecimiento del bienestar emocional y la gestión de las dificultades psicológicas en el día a día.
En esta entrega, la presentadora Giselle de la Hoz lidera un diálogo con la psicóloga Geanelli González, quien aborda la función terapéutica del proceso creativo. La especialista detalla el impacto positivo de diversas disciplinas en el equilibrio interno de los individuos.
Beneficios del arte en el equilibrio emocional
Según lo expuesto por González, actividades como la pintura, la música y la escritura operan como canales efectivos para disminuir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Estas prácticas no solo ofrecen un alivio inmediato, sino que facilitan el desarrollo de procesos de sanación ante traumas y tensiones acumuladas en el psiquismo.
El contenido resalta el valor del arte como un soporte muchas veces invisible pero fundamental para la estabilidad psicológica. Los espectadores podrán sintonizar este episodio a las 4:30 p.m. a través de la señal de Sertv, medio que se posiciona como referente en la producción de contenidos nacionales de corte social y educativo.
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