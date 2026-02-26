El artista urbano ROA agota dos funciones en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico

Éxito total de ROA en Puerto Rico tras ganar en Premio Lo Nuestro 2026

• El intérprete puertorriqueño vendió todas las entradas para sus presentaciones del 27 y 28 de marzo en cuestión de horas, consolidando su ascenso en la escena urbana.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Juan, Puerto Rico.- El artista puertorriqueño en ascenso, ROA, ha marcado un hito decisivo en su carrera al agotar en cuestión de horas las entradas para sus dos primeros conciertos de debut en el Coca-Cola Music Hall. Las funciones, programadas para el viernes 27 y el sábado 28 de marzo de 2026, registraron una demanda abrumadora que incluso provocó el colapso temporal de la plataforma Ticketera.

Ascenso meteórico y reconocimientos

Este logro en su ciudad natal se produce tras una semana de éxitos para el cantante, quien recientemente se alzó con el galardón de «Nuevo Artista Urbano Masculino del Año» en la 38ª edición de Premio Lo Nuestro. Este triunfo se suma a sus victorias previas en los Premios Juventud 2025 y Premio Tu Música Urbano, consolidándolo como la revelación masculina del género por tercer año consecutivo.

Originario de Naranjito, ROA ha sido destacado por publicaciones especializadas como Billboard, que lo sitúa entre los artistas latinos a seguir en 2026. Según reseña el medio, el intérprete es considerado una de las voces más innovadoras de la nueva ola del trap puertorriqueño, fundamentado en un sonido distintivo y presentaciones en vivo que han resonado con fuerza desde el lanzamiento de su serie de EP Private Suite entre 2023 y 2025.

Impacto en las listas internacionales

La vigencia musical de ROA se refleja actualmente en las listas de popularidad. Su colaboración con Omar Courtz en el tema «WO OH OH» se posiciona en el primer lugar en siete países y alcanza el puesto número dos a nivel global. Asimismo, el video oficial de este sencillo figura como la cuarta tendencia más importante en el mundo.

Por otro lado, su participación en «Falsas Promesas Remix», junto a figuras como Mora y Eladio Carrión, se mantiene en el Top 2 de las listas en Puerto Rico. Con más de 1.8 mil millones de reproducciones totales y una comunidad de 6 millones de seguidores en redes sociales, el artista define una nueva era para la música urbana latina, despertando ya el interés de sus fanáticos por un futuro concierto en el icónico Coliseo de Puerto Rico.

